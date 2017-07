«Dirty Bomb» in der Schweiz würde 13 Milliarden Franken kosten

Es ist 17.30 Uhr an einem Freitagnachmittag. Vor dem Hauptbahnhof einer Schweizer Grossstadt explodiert im Rucksack eines Terroristen eine Bombe. Sie enthält neben fünf Kilogramm Sprenstoff 10 Terabecquerel Cäsium-137. 30 Menschen verlieren ihr Leben. Unter den Hunderten Verletzten sind 55 Personen schwer, 100 mittelschwer sowie Tausend leicht verletzt.

Ein Horrorszenario, das zum guten Glück noch nie Wirklichkeit wurde. Weder in der Schweiz noch auf der ganzen Welt. Es handelt sich um ein hypothetisches Szenario aus dem Labor Spiez des schweizerischen Bundesamts für Bevölkerungsschutz (Babs), über das die «NZZ» berichtete.

Das sich ausbreitende radiologische Cäsium 137 ist eine sogenannte schmutzige Waffe, eine «Dirty Bomb», eine Massenvernichtungswaffe. Die strahlende Substanz verbreitet sich in der Luft und kann so in die Atemwege gelangen. Doch für die im hypothetischen Szenario ausgerückten Rettungskräfte sollte dies unproblematisch sein, so Mario Burger, Chef Fachbereich Physik am Labor Spiez zur «NZZ». «Wenn sie ihre Kleider wechseln, sollten 95 Prozent der Strahlenbelastung verschwunden sein. Wenn man danach noch gründlich duscht, sollte in dieser Hinsicht alles okay sein», führt Burger aus.

Verstrahlte Umgebung, demonstrierende Bürger

Doch der massive wirtschaftliche Schaden fängt erst nach den ersten Rettungsmassnahmen an. Alle Gebäude und Strassen, die sich zwei bis sechs Kilometer in Windrichtung der Explosion befinden, müssen dekontaminiert werden. Anwohner in der direkten Umgebung müssen evakuiert werden. Die Abteilungen der Spitäler, die mit den Opfern in Kontakt gekommen sind, müssen saniert werden. Im Risikoszenario inbegriffen ist der Wertverlust der umliegenden Liegenschaften, der Umsatzrückgang des Tourismus sowie Demonstrationen der von den Behörden enttäuschten Bürger.

«Das verheerende Potenzial einer radiologischen Bombe liegt nicht in ihrer direkten Zerstörungswirkung, sondern in den wirtschaftlichen Schäden. Dazu kommt die psychologische Wirkung auf die Bevölkerung, die das Vertrauen in die Behörden verliert», erklärt Burger weiter. Die direkten Schäden eines radiologischen Angriffs berechnet das Babs auf fünf Milliarden Schweizer Franken. Die Beeinträchtigung der Wirtschaft beläuft sich hingegen auf acht Milliarden Franken. Das Szenario würde also Schäden von rund 13 Milliarden Franken verursachen.

Im Gegensatz zu anderem radioaktiven Material wie Uran oder Plutonium kommen Cäsium-137 und Kobalt-60 regulär in technischem und medizinischem Material vor. Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA hat 2006 30 Fälle von unbefugtem Besitz vermeldet, 2016 waren es noch acht. Doch erst vor kurzem stiess man in einem Nachbarland in einem Auto auf Cäsium-137. Die Schweiz hat erste Vorkehrungen getroffen, die Sicherheit an den Grenzen in Hinblick auf diese Gefahr anzupassen. Dabei sind Detektoren für die Zollstationen sowie Aufstockung der nötigen Einsatzmittel für den Ernstfall. (sep)