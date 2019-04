Der doppelt desavouierte Fraktionschef

Er gilt als einer der einflussreichsten Taktiker in Bundesbern, doch vor der heimischen Basis hat ihm das nichts genützt: Roger Nordmann ist mit seinen Ambitionen, vom Nationalrat in den Ständerat aufzusteigen, bei der Waadtländer SP abgeblitzt. Die kantonalen Delegierten gaben am Wochenende mit 166 zu 159 Stimmen Nordmanns Konkurrentin Ada Marra den Vorzug. Sie wird im Herbst den Sitz der abtretenden SP-Ständerätin Géraldine Savary für die Partei zu verteidigen versuchen.