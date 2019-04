Der Eklat um Regierungsrätin Roth ist ein Debakel mit Ansage

Nur sechs Monate vor den eidgenössischen Wahlen herrscht in einer der grössten SVP-Sektionen offener Krieg. Franziska Roth, eine der beiden Aargauer SVP-Regierungsratsmitglieder, tritt per sofort aus ihrer Partei aus. Damit reagiert die 54-jährige Gesundheits- und Sozialdirektorin auf die monatelange Kritik an ihrer Amtsführung. Bereits Mitte März hatte die fünfköpfige Kantonsregierung auf die Dauerkrise um Roth reagiert und eine externe Analyse ihres Departement in Auftrag gegeben – die Resultate sollen bis zu den Sommerferien vorliegen.