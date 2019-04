Bundesanwalt Lauber verteidigt sich: «Ich lüge nicht»

Michael Lauber nahm in der «Samstagsrundschau» erstmals Stellung zur jüngsten heftigen Kritik an seinen informellen Treffen mit Fifa-Präsident Gianni Infantino. Lauber sagte zum Auftakt der Radiosendung, auch er müsse davon ausgehen, dass es die ominöse dritte Zusammenkunft von ihm mit Infantino gegeben habe. Er erinnere sich aber nicht mehr an dieses dritte Treffen. An die ersten beiden Zusammenkünften habe er Erinnerungen – an die erste, weil es die erste war, an die zweite, weil der Zugverkehr davor gestört war und er sich massiv verspätete.