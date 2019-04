Auch SVP-Urgestein Reimann kehrt der Partei den Rücken

Franziska Roth ist nicht die Einzige: Kurz nach dem Parteiaustritt der Aargauer Regierungsrätin wird jetzt bekannt, dass auch Maximilian Reimann faktisch mit der SVP Aargau bricht. «Ich gehe bis nach den Eidg. Wahlen parteimitgliedschaftsmässig im Aargau in den Ausstand», schreibt der Nationalrat in einer E-Mail an mehrere SVP-Politiker, die dieser Zeitung vorliegt.