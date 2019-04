Amherd bestellt dritten Bericht zu Kampfjets-Beschaffung

Für das Beschaffungsprojekt für neue Kampfjets und Boden-Luft-Raketen will der Bundesrat 8 Milliarden Franken einsetzen. Bis zum Sommer will Amherd dem Gesamtbundesrat einen Antrag zum Projekt vorlegen.

Viola Amherd beim Besuch des WEF in Davos. Bild: Keystone (23. Januar 2019)

Über den dritten Zusatzbericht berichtete am Samstag die «NZZ». Lorenz Frischknecht, Sprecher des Verteidigungsdepartements (VBS), bestätigte gegenüber Keystone-SDA die Informationen. Der Bundesrat will gemäss den Grundsätzen zur Rüstungspolitik in der Regel 100 Prozent des Kaufpreises in der Schweiz kompensieren lassen.

Kurt Grüter, Ex-Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), erhielt das Mandat für den dritten Zusatzbericht. Dieser soll Aufschluss über die Kosten von Offset-Geschäften geben sowie den Nutzen von direktem und indirektem Offset aus sicherheits- und wirtschaftspolitischer Sicht untersuchen. Zwischen Kosten und Nutzen soll wissenschaftlich eine direkte Beziehung hergestellt werden.

Zweitmeinung von Nicollier

Die EFK hatte schon 2007 in einem Bericht festgehalten, dass nur 40 Prozent der Schweizer Rüstungsbeschaffungen im Ausland durch im Inland getätigte Gegenschäfte kompensiert worden seien. Bei einer erneuten Prüfung 2016 wurden Verbesserungen festgestellt, aber zugleich auch noch Anpassungsbedarf bei armasuisse.

Soll Bundesrätin Amherd beraten: Claude Nicollier in einer Aufnahme vom Oktober 2009. (Bild: Keystone)

Schon im vergangenen Februar hatte Amherd angekündigt, vor ihrem Antrag an den Gesamtbundesrat weitere Informationen zum Beschaffungsprojekt für Kampfjets und Boden-Luft-Raketen einholen zu wollen.

Sie beauftragte den früheren Astronauten und Militärpiloten Claude Nicollier mit eine externen Zweitmeinung. Innerhalb des VBS wird zudem eine Analyse zur derzeitigen Bedrohungslage erstellt. Die drei Berichte sollen Ende April vorliegen, wie Frischknecht schrieb.