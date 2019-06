Linkes Urgestein plant Comeback – aber nicht für die SP

Ignazio Cassis entgegenwirken

Für seine Arbeit in Bern hat Cavalli klare Vorstellungen. Er habe in den letzten Jahren beobachtet, wie sich die Situation gerade bei den Krankenkassen immer weiter zuspitzte und sich gerade wegen der teuren Medikamente bei den Krebsbehandlungen eine Zweiklassenmedizin bildete, «obwohl es in der Schweiz stets einen Konsens gab, dass es keine Zweiklassenmedizin geben darf», sagt Cavalli. Auch beobachtet er anhand von Statistiken, dass die Lebenserwartung in Europa stagniert, «wegen Umweltproblemen und prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen». Auch da bestehe Handlungsbedarf.

Ignazio Cassis stellt die Entwicklungszusammenarbeit komplett in den Schatten der Wirtschaftsinteressen.Franco Cavalli

Und dann will er auch dem Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) entgegenwirken. «Cassis stellt die Entwicklungszusammenarbeit komplett in den Schatten der Schweizer Wirtschaftsinteressen und wendet sich völlig von Lateinamerika ab. Das ist ein Fehler», so Cavalli.

In die SP-Fraktion würde der 77-Jährige bei einer Rückkehr in den Nationalrat nicht zurückkehren. Vorgesehen ist, dass er nach einer Wahl in der Fraktion der Grünen politisiert. Doch auch dies könnte ändern, wenn insgesamt fünf Politikerinnen oder Politiker gewählt würden, die links der SP politisieren. Dann würde Franco Cavalli versuchen, eine eigene Fraktion zu gründen.