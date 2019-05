Das sind die Gewinner-Gemeinden der Schweiz

Weiter kann man untersuchen, wie häufig einzelne Gemeinden bei vergangenen Abstimmungen am Stück «richtig», also in Übereinstimmung mit dem Gesamtschweizer Resultat gelegen haben. Dabei zeigt sich, dass Rapperswil-Jona, Jenins und Thusis bei den letzten 55 Abstimmungen gleich wie die Gesamtschweiz abgestimmt haben. Das letzte Mal falsch gelegen haben diese Gemeinden am 3. März 2013 bei der Abstimmung zum «Bundesbeschluss über die Familienpolitik». Hier stimmten sie entgegen dem Mainstream Nein. Die Vorlage wurde dann tatsächlich wegen des fehlenden Ständemehrs abgelehnt, womit die Gemeinden wieder richtig lagen. Insgesamt scheiterten im betrachteten Zeitraum vier Abstimmungsvorlagen aufgrund des Ständemehrs.