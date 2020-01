Das ist die neue starke Frau im Bundeshaus

Eine weitere Männerbastion in der Schweiz fällt: Andrea Gmür präsidiert als erste Frau die CVP-Bundeshausfraktion. Die Luzerner Ständerätin setzte sich am Freitagnachmittag in einer Kampfwahl gegen Nationalrat Leo Müller durch, der ebenfalls aus Luzern kommt. Damit steigt Gmür auf einen Schlag zu einer der mächtigsten Frauen der Schweiz auf.