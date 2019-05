Wer in der «Arena» den grössten Stimmen-Wirrwarr verursacht

Es gibt allerdings etliche «Arena»-Ausstrahlungen, die sehr von diesem Durchschnitt abweichen. Vor allem dann, wenn das SRF den SVP-Politiker Christoph Blocher einlädt. Der frühere Chefstratege der grössten Schweizer Partei war in den letzten drei Jahren siebenMal in der «Arena» zu Gast. Mit ihm schnellte der Wert jeweils hoch, im Schnitt auf 11 Phasen, in denen niemand mehr dem anderen zuhörte. In der Sendung «Blocher – auf zum letzten Gefecht» vom 9. März 2018 redeten die Gäste insgesamt 22-Mal durcheinander. Neben Blocher waren das Philipp Müller, der frühere FDP-Präsident (AG), Cédric Wermuth, SP-Nationalrat (AG), und Camille Roth, Präsidentin der Jungen SVP (ZH).

Es ging in der Polit-Diskussion um die EU-Wirtschaftspolitik. Vor allem Wermuth und Blocher unterbrachen einander dabei immer wieder mit langen Zwischenrufen. Das Programm endete mit Blocher, der gar nicht mehr zu reden aufhören wollte, bis Moderator Projer verzweifelt rief: «Jetzt ein Applaus für alle, die sich für die Schweiz einsetzen, das sind wir nämlich alle.»

Das SRF brockt sich das selber ein. Blocher figuriert nicht nur als Gast, sondern wird regelmässig auch selber zum Thema. Etwa in der Sendung «Blocher gegen alle»vom 22. September 2017. In dieser Ausstrahlung kam es 17-Mal zu längeren Zwischenrufphasen. Die Sendung vom 4. November 2016 trug den Namen Blocher zwar nicht im Titel. Doch auch die Ausstrahlung «Wer hat das Sagen im Land?» war auf eine Konfrontation mit Blocher und seinen Ideen angelegt. Dieses Mal war der umstrittene deutsche AfD-Politiker Alexander Gauland eingeladen; dazu Tiana Moser, GLP-Nationalrätin (ZH) und Eric Nussbaumer, SP-Nationalrat (BL). Auch in dieser Sendung brach 17-Mal das Chaos aus.