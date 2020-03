Reisen in Corona-Gebiet – Österreich weist Italiener zurück – Schweiz nicht Diverse Länder raten davon ab, nach Italien zu reisen. Österreich macht die Grenzen für Italiener dicht. Die Schweiz hat noch keine Warnung herausgegeben. dgr/sda

Verschiedene Länder empfehlen ihren Bürgern, nicht mehr nach Italien zu reisen. Die Schweiz hat bislang noch keine Empfehlungen herausgegeben (Stand Dienstag, 10. März, 11.15 Uhr). (Bild: Keystone/Martin Ruetschi) Der internationale Flugverkehr soll in Italien noch nicht eingeschränkt werden. Die aktuellen Flugbewegungen am Dienstag, 10. März 2020 um 11:45 Uhr. (quelle: Screenshot flightradar24.com) Die italienische Regierung weitet die Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen der Coronavirus-Krise auf das ganze Land aus. (Bild: AP/Antonio Calanni) Es gebe keine Zeit zu verlieren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montagabend in Rom. (Bild: Filippo Attili / Chigi Palace pr) Internationale Zug- und Flugverbindungen sowie der öffentliche Nahverkehr sollen nicht ausgesetzt werden. (Bild: Telenews) Polizisten kontrollieren Bürger und Touristen am Bahnhof von Venedig Santa Lucia, um sicherzustellen, dass sie nicht gegen die Quarantäne verstossen, bevor sie am 9. März in Venedig in die Züge steigen, um die Stadt zu verlassen. (Bild: Getty Images/Marco di Lauro) Polizeibeamte und Soldaten kontrollieren Passagiere, die am Montag, dem 9. März, vom Hauptbahnhof Mailand, Italien, abreisen. (Bild: Claudio Furlan) Schulen, Universitäten und Kindergärten bleiben in ganz Italien bis mindestens 3. April geschlossen. (Bild: Filippo Venezia) Auch alle Sportveranstaltungen, eingeschlossen die Spiele der Serie A, werden ausgesetzt. (Bild: Massimo Paolone) Rund 60 Millionen Menschen sind von den Massnahmen betroffen. (Bild: Marco Ottico) 9172 Infektionen wurden in Italien bis Montag erfasst. (Bild: Tony Vece) Das sind fast 1800 Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Zivilschutzes hervorgeht. (Bild: Filippo Venezia) Die Zahl der Toten erhöhte sich von 366 auf 463, davon allein 333 in der Lombardei mit ihrer Metropole Mailand. (Bild: AP) 724 Patienten sind wieder genesen. (Bild: Marco Ottico) Conte, der sich mit der EU-Kommission auf zusätzliche Defizitflexibilität in der Grössenordnung von 7,5 Milliarden Euro zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf die italienische Wirtschaft geeinigt hat, will von Brüssel noch mehr Spielraum fordern. (Bild: Getty Images/Marco di Lauro) Die öffentlichen Plätze sind wie leergefegt. (Bild: Venedig) (Bild: Anteo Marinoni) Die Via della Longaretta in der Gegend von Trastevere – eine Strasse, die normalerweise am frühen Abend vor allem mit Touristen überfüllt ist. (Bild: Alberto Pellaschiar) Der Palazzo Ducale und ein völlig leerer Markusplatz am 9. März in Venedig. (Bild: Getty Images/Marco di Lauro) Auf den Kanälen wurde ebenfalls der Betrieb eingestellt. (Bild: Getty Images/Marco di Lauro) Auch in Mailand herrscht Geisterstimmung: Die Galleria Vittorio Emanuele II, Italiens ältestes Einkaufszentrum. (Bild: Matteo Corner) Auf den Strassen der Metropole sieht es ähnlich aus. (Bild: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto) 1 / 21

Das Coronavirus grassiert in Italien weiter, seit Montagabend gelten die Massnahmen zur Eindämmung des Virus im ganzen Land: Schulen, Universitäten und Kindergärten bleiben ebenso geschlossen wie Museen, Fitnesscenter und Kinos. Grössere öffentliche Veranstaltungen sind seit Dienstagmorgen verboten. Hochzeiten und Beerdigungen werden abgesagt. Die Reisefreiheit wird aufgehoben: Reisen sind nur noch erlaubt, wenn sie beruflich, medizinisch oder durch einen Notfall begründet sind. Nicht ausgesetzt werden sollen der internationale Flugverkehr sowie der öffentlichen Nahverkehr.

Mehr als 9100 Menschen sind in Italien mit dem Virus infiziert und 463 daran gestorben (Stand Dienstagmorgen, 10. März 2020). Italien ist damit mit Abstand das am stärksten betroffene Land Europas. Dieser Umstand hat nun auch zu Reaktionen anderer Länder geführt: Deutschland, Österreich und England raten ihren Bürgern dringend von Reisen nach Italien ab.

Reisewarnung wie bei kriegs- oder bürgerkriegsähnlichen Situationen

Das österreichische Aussenministerium hat am Dienstagmorgen eine volle Reisewarnung für Italien ausgesprochen. Die Sicherheitsstufe wurde auf die höchste Stufe sechs hinaufgesetzt. Volle Reisewarnungen werden vom Aussenministerium in der Regel nur in besonderen Krisensituationen ausgerufen, zum Beispiel bei kriegs- oder bürgerkriegsähnlichen Situationen in einem Land oder wenn eine generelle Gefährdung für Leib und Leben besteht. Österreichern wird dringend empfohlen, aus Italien zurückzukommen.

Österreich verhängt Einreisestopp für Italiener

Österreich verhängte am Dienstagmittag per sofort einen Einreisestopp für Personen aus Italien. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte zur Begründung: «Oberstes Ziel ist, die Verhinderung des Austausches und damit das Einschleppen in unsere Gesellschaft.» Eine Ausnahme soll es für Menschen mit einem ärztlichen Attest geben.

Seit dem frühen Dienstagmorgen hat Malta alle Verbindungen im Personenverkehr nach Italien unterbrochen. Die Flüge zwischen beiden Ländern würden sofort gestrichen, sagte Ministerpräsident Robert Abela. Die Fähren, die täglich zwischen Malta und Sizilien fahren, würden nur noch zum Transport von Medizingütern und anderer Fracht genutzt. Die Insel Malta ist abhängig von täglichen Importen, insbesondere von Lebensmitteln, die überwiegend aus Italien stammen.

Schweiz wartet ab

Auf der Website des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten wird dagegen einzig auf die Massnahmen, die Italien getroffen hat, verwiesen. Ausserdem steht, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe ebenfalls noch keine Reisebeschränkungen ausgesprochen. Eine eigene Reisewarnung oder die Empfehlung, in die Schweiz zurückzukehren, gibt die Schweiz derzeit nicht heraus.

«Befolgen Sie die Anweisungen der italienischen Behörden», heisst es auf der Website lediglich. Auch Flüge beispielsweise nach Rom können für den Dienstag noch problemlos gebucht werden (Stand Dienstagmorgen 10.15 Uhr). Von der Europäischen Union wurde bislang ebenfalls keine Reisewarnung für Italien herausgegeben.

Eine Stellungnahme des EDA steht bislang aus.