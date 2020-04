Verstärkung für die Abwehr – Schwede für die Tigers Nachdem die Unihockey Tigers Langnau zuletzt ohne Ausländer agiert haben, verpflichten sie für die kommende Saison den Schweden Joel Nyh. Adrian Lüpold

Der 24-jährige Schwede Joel Nyh wechselt zu den Unihockey Tigers Langnau. Foto: Website Unihockey Tigers

Zuletzt spielten die Unihockey Tigers Langnau in der Nationalliga A ohne einen ausländischen Akteur in ihren Reihen. Das wird sich auf die kommende Spielzeit hin ändern. Die Emmentaler gaben die Verpflichtung des 24-jährigen Schweden Joel Nyh bekannt. Der Tipp, diesen Transfer anzustreben und letztlich auch zu tätigen, kam dabei von Johan Samuelsson, dem langjährigen Captain der schwedischen Nationalmannschaft und ehemaligen Star der Unihockey Tigers (2016–2018).

In der Saison 2014/15 spielte Samuelsson mit dem damals erst 18-jährigen Nyh zusammen beim schwedischen Verein Granlo BK und konnte sich über dessen Fähigkeiten und Potenzial ein gutes Bild machen. «Joel Nyh wurde uns von Johann Samuelsson empfohlen. Er passt gut in unsere Überlegungen», sagt Tigers-Sportchef Werner Haller.

Variabel einsetzbar

Nyh agiert in der Regel als Rechtsausleger und ist in erster Linie als Verstärkung für die Verteidigung eingeplant. Doch gemäss Teammanager Björn Siegenthaler hat der Schwede, der zuletzt bei Grünenmatt in der Nationalliga B mit guten Leistungen Werbung in eigener Sache betrieben hatte, auch noch andere Fähigkeiten: «Nyh war schon lange auf unserem Radar. Meiner Meinung nach ist er ein Rohdiamant, der als Rechtsausleger sowohl als Verteidiger als auch als Flügel einsetzbar ist.»

Er sei froh, dass man Nyh von einem Wechsel habe überzeugen können, sagt Siegenthaler. Der aus Sundsvall stammende Schwede wiederum freut sich auf die Herausforderung NLA und auf sein neues Team, wie er auf der Website der Emmentaler sagt. Er wolle alles daransetzen, eine Verstärkung für die Tigers zu werden.

Strategie bleibt

Der Transfer von Nyh ändert indes nichts an der Strategie der Emmentaler, auch in der Zukunft möglichst viele eigene Nachwuchsspieler zu integrieren. Nach den Rücktritten der Routiniers Christian Beer und Lukas Meister statteten die Emmentaler gleich vier Spieler (Matteo Nico Steiner, Luca Steiner, Nick Pfister, Luca Fankhauser) aus der eigenen Talentschmiede mit NLA-Verträgen für die nächste Saison aus.

Zudem holten sie mit Cyrill Zwahlen (von Köniz U-21) und Elias Wälchli (Wiler-Ersigen) zwei weitere Talente aus der Region. Auch Erich Kropf, Chef Leistungssport der Tigers, ist zufrieden mit dem Transfer von Joel Nyh und dem Einbau der jungen Spieler: «Mit Nyh haben wir den richtigen Mann mit der richtigen Einstellung gefunden, der zudem das Budget für die nächste Saison nicht überschreitet. Zudem wird die Strategie mit dem Einbau von eigenen jungen Spielern weiterhin konsequent umgesetzt.»