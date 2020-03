Hindelbank – Schreinerei statt Bauernhaus Das alte Bauernhaus am Hindelbanker Mühlegässli soll abgerissen werden. An seiner Stelle erstellt die Schreinerei Portner ihren Neubau. Jacqueline Graber

Die Liegenschaft mit Baujahr 1807 steht am Dorfrand von Hindelbank. Foto: Beat Mathys

Eine Überbauung ist nicht in seinem Sinn. «Hindelbank braucht Gewerbe. So werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen», sagt Heinz Gerber. Dies ist auch der Grund, wieso er sein altes Bauernhaus am Mühlegässli nicht an Investoren verkaufen will, die eine Überbauung mit 20 bis 30 Wohnungen realisieren würden.