Linksradikale in Kappelen – Schon der dritte Anschlag im Umfeld des Asylzentrums Der eben bekannt gewordene Wasseranschlag von Linksradikalen auf das Bundesasylzentrum Kappelen ist kein Einzelfall. Bereits Ende 2019 gab es ähnliche Attacken, wie Recherchen zeigen. Marius Aschwanden

Hier wurden bis September 2019 Asylsuchende untergebracht: Das Bundesasylzentrum Kappelen bei Lyss. Foto: Iris Andermatt

Der Bund wollte den Vorfall nicht an die grosse Glocke hängen. Erst durch diese Zeitung wurde bekannt, dass linksradikale Aktivisten im Februar dieses Jahres einen Anschlag auf das Bundesasylzentrum in Kappelen verübt hatten. Wie sie auf der Internetplattform Barrikade.info schreiben, haben sie einen Zaun aufgeschnitten sowie ein Kellerfenster kaputt gemacht und sich so Zugang zu einem der Gebäude verschafft. Anschliessend haben sie auf allen Etagen Feuerwehrschläuche ausgerollt und aufgedreht. Die Folge: Das Haus wurde geflutet, das Zentrum ist momentan unbrauchbar.