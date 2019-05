Schöne Grüsse

Inzwischen sind etliche metaphorische Fallstricke und handfeste Etiketteprobleme auf dem Feld der elektronischen Post ausgemacht und Gegenstand von vielfältigen Ratgeberformaten geworden. Zum Beispiel hinsichtlich der korrekten Grussformeln, etwa mit Blick auf die Frage: Ist es eigentlich zulässig, sich mit einem Akronym zu verabschieden, wie beispielsweise «GLG»? Was meinen Sie?

Was immer Sie meinen, falls Sie nicht die sogenannte chinesische Lösung wählen (heisst: gar keine Verabschiedung), hätte ich im Folgenden eine kleine Aktualisierung für Sie, sozusagen die letzten Schreie und Mienenfelder für die E-Mail-Verabschiedung im internationalen Verkehr. Denn die Zeit steht nicht still, und noch weniger die Sitten in ihr. Das ist die zurückhaltende Umschreibung für:Man kann sich heutzutage billiger und mit weniger Aufwand daneben benehmen als jemals zuvor in der Zivilisationsgeschichte.Und bedenken Sie bitte ebenfalls:Ein Fauxpas hört nicht automatisch auf, einer zu sein, wenn die Mehrheit ihn begeht. In diesem Sinne:

«LTD». Steht für «Living The Dream». Würde ich eher nicht als Verbschiedungsformel wählen. Es sei denn, Sie sind Kelly Clarkson. «Eat well» zum Abschied ist gar nicht mal so übel, als Akronym «EW» im angelsächsischen Sprachraum allerdings problematisch. Auch ansonsten gilt es zu bedenken, dass in unseren Zeiten, da Ernährung gerne zur Philosophie stilisiert wird, alles, was mit Essen zu tun hat, geeignet ist, Anstoss zu erregen. Und zwar den falschen. «Belle Journée». Meh. Eine sehr influencery Art, ein E-Mail zu beenden. «Influencer» sagt man übrigens auch nicht mehr. Das heisst jetzt «KOL». Google it. «TGIF» ist, ebenso wie «Cheers», ebenfalls nicht so glücklich. Also lieber nicht. Bleibt was zeitlos Schönes: «TTFN». Ein Klassiker und eine der bezauberndsten Verabschiedungsformeln seit je. Google it.

