Freitag, 19. Juni 2020 – Schlosskonzerte Thun 2020 Die weltbekannte Pianistin gastiert erneut an den Thuner Schlosskonzerten. Das Programm ihres Klavierrezitals widmet sie im Jubiläumsjahr dem Schaffen Ludwig van Beethovens (1770 - 1827). Die technisch höchst anspruchsvollen Beethoven Symphonien, transkribiert von Franz Liszt, sind das ideale Programm den Jubilaren gebührend zu ehren und Claire Hunagci wird mit ihrer überragenden Virtuosität jeden Winkel des Schadausaals zum Erklingen bringen. Aline Zwahlen

Die junge Pianistin Claire Huangci, Gewinnerin des ersten Preises sowie des Mozartpreises beim

Concours Géza Anda 2018, zieht ihr Publikum durch „glitzernde Virtuosität, gestalterische

Souveränität, hellwache Interaktion und feinsinnige Klangdramaturgie“ (Salzburger Nachrichten)

in den Bann. Ihre große Wandlungsfähigkeit beweist sie mit einem ungewöhnlich breiten

Repertoire, in das sie auch immer wieder selten aufgeführte Werke aufnimmt.

Preise für Abonnenten

1. Kategorie Fr. 56.- statt Fr. 70.-

2. Kategorie Fr. 44.- statt Fr. 55.-

3. Kategorie Fr. 36.- statt Fr. 45.-

Datum, Zeit und Ort

Freitag, 19. Juni 2020, 19.30 Uhr

KKThun, Schadausaal