Verlosung – Satire im Bären Münchenbuchsee Diese Zeitung verlost 2 x 2 Tickets für Valsecchi & Naters am Freitag, 6. März, im Bären Buchsi.

Machen Halt in Münchenbuchsee: Das Duo Valsecchi & Nater. zvg

Valsecchi & Nater sind eine Zwei-Mann-Kabarett-Band. In Ihrem vierten Programm suchen die bissigen Satiriker nur eines: Harmonie! Das Problem ist bloss: die böse Welt ist voll von Widersprüchlichkeiten und falschen Tönen. Und auch sie selbst sind vor launischem Gezänke nicht gefeit. Statt Liebe zu machen, pflegt man(n) die Liebe zur Macht. Wie soll man da von der Konkurrenz zur Konkordanz finden? Für den Auftritt von Valsecchi & Nater am Freitag, 6. März (21 Uhr) im Bären Münchenbuchsee verlost das «Forum» 2 x 2 Tickets im Wert von je 35 Franken.

Und so nehmen Sie an der Verlosung teil: Füllen Sie bis spätestens am Montag, 2. März (12 Uhr), untenstehendes Formular aus.