Entscheidungen in der MSL – Saisonende für Lyss, Huttwil gerettet Lyss verliert die Halbfinalserie gegen Martigny mit 0:3 Siegen. Huttwil erreicht nach einer unbefriedigenden Saison sein Minimalziel. Reto Pfister

Fabio Mattioni ist mit Lyss im Halbfinal gegen Martigny gestrauchelt. Foto. Stefan Wermuth

Der SC Lyss wehrte sich in Martigny noch einmal gegen das Saisonende. Die Seeländer gingen beim MSL-Aufstiegsaspiranten durch einen Powerplaytreffer von Sascha Aeschlimann in Führung und hielten das Geschehen bis Ende des zweiten Drittels offen. Erst im letzten Spielabschnitt wurde das Ergebnis deutlich. Martigny gewann schliesslich 7:1 und die Halbfinalserie mit 3:0 Siegen. Die Walliser waren schlicht eine zu hohe Hürde für Lyss, das sich zuvor mit einer schier unglaublichen Serie von 13 Siegen in Folge vom letzten Platz aus erst ins Playoff gespielt und dann ohne Niederlage im Viertelfinal gegen Chur durchgesetzt hatte.