Latterbach: Selbstunfall – Rückstau auf Simmentalstrasse nach Unfall Nach einem Verkehrsunfall auf der Kantonsstrasse in Latterbach konnte der Durchgangsverkehr während 45 Minuten nur unter erschwerten Bedingungen passieren. Bruno Petroni

Die Staatsstrasse durch Latterbach. Foto: Bruno Petroni

Die Meldung ging am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr bei der Kantonspolizei ein: Auf der Simmentalstrasse in Latterbach hatte sich ein Selbstunfall eines Autolenkers ereignet. Wie Lena Zurbuchen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigt, «fuhr der Fahrer in eine Mauer. Es gab keine Verletzten.»