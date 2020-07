Stark besetzter Concours – Roggwiler Premiere mit Guerdat und Fuchs Der Concours von Reitsport.ch findet in diesem Jahr statt in Langenthal erstmals in der neuen Reitsportarena in Roggwil statt. Reto Pfister

Die Unterlage in der neuen Reitsportanlage sei optimal, sagt OK-Präsident Peter Schüpbach. Foto: Marcel Bieri

In Roggwil ist derzeit eine moderne Reitsportanlage am Entstehen. Zwar ist das Restaurant noch nicht fertig gebaut, der Aussenplatz und die Reithalle aber sind bereits erstellt, und die Infrastruktur ist damit bestens geeignet für die Austragung einer mehrtägigen Veranstaltung. Dies ist auch den Organisatoren des Concours von Reitsport.ch nicht entgangen. Der Anlass, der bis jetzt auf dem Reitplatz hinter dem Bahnhof in Langenthal stattfand, wird neu in Roggwil durchgeführt. Er beginnt am Mittwoch und wird mit den Hauptprüfungen am Sonntagnachmittag abgeschlossen.