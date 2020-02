So schön ist Rio abseits des Karnevals Der Karneval von Rio de Janeiro versetzt die Stadt in einen Ausnahmezustand. Doch es gibt viel elegantere Arten, Kultur und Faszination der Küstenmetropole zu erleben. Ane Hebeisen

Samba-Klänge locken regelmässig Hunderte Musikinteressierte in die Pedra do Sal unweit des Hafens von Rio de Janeiro. Foto: Getty Images

Montagabend im Zentrum von Rio de Janeiro. Die Welt scheint für einen kleinen Moment in allerbester Ordnung zu sein. Unter einer Palme an der Pedra do Sal, einem kleinen Platz in der Nähe des Hafens, hat sich – wie jeden Montag – eine Band eingerichtet und stimmt alte und neuere ­Gassenhauer aus dem reichen Samba-Songbook an.

Roda de Samba nennt sich der Anlass, der das ganze Quartier in Beschlag nimmt. Und es dauert nicht lange, bis das Publikum in die Lieder einstimmt. Einige Hundert Menschen aller sozialer Schichten drängen sich bis ­hinauf zum Felsen, der den Platz abschliesst. Es herrscht keine frenetische Ausgelassenheit. Die Menschen verneigen sich ruhig vor der Musik und der afrobrasilianischen Kultur. Hier ist man weit weg von der überzüchteten kommerziellen Brechstangen-Show des Karnevals, der noch bis zum 26. Februar dauert.

So sehr sich Präsident Jair Bolsonaro bemüht, das Land mit seiner rechtsextremen Politik zu vergiften, hier ist davon nichts zu spüren.

Die Pedra do Sal – der Salzfelsen – ist für die afrobrasilianische Bevölkerung ein geschichtsträchtiger Ort. Hier wurde bis zur Abschaffung der Sklaverei 1888 mit Menschen gehandelt. Mehr als zwei Millionen Sklaven, die in den Kolonien Portugals verschleppt wurden, sollen im Hafen von Rio angekommen sein. Der kleine Platz wurde später zum Treffpunkt ihrer Nachfahren. Hier tauschte man sich aus, musizierte und tanzte und organisierte die ersten Rodas de Samba. So finster der Hintergrund auch sein mag, es ist keine Andacht in Bitterkeit. Es ist eine ­Feier, an der Schwarze, Weisse, Touristen, Arme und Reiche ­gemeinsam singen, tanzen und in Erinnerungen schwelgen.

So sehr sich Präsident Jair ­Bolsonaro bemüht, das Land zu spalten und mit seiner rechts­extremen Politik zu vergiften, hier ist davon nichts zu spüren. Man kann sich an diesem schwülen Abend keinen besseren und beschaulicheren Ort vorstellen, an dem man gerade sein ­möchte.

Karge Hügel und ­geschwungene Buchten

Die Schönheit von Rio de ­Janeiro in Worte zu fassen, haben viele versucht. Der Schriftsteller Stefan Zweig, der vor den Nazis nach Brasilien flüchtete, schrieb: «Hier hat die Natur in einer einmaligen Laune von Verschwendung von den Elementen der landschaftlichen Schönheit alles in einen engen Raum zusammengerückt, was sie sonst sparsam auf ganze Länder verteilt.»

Und tatsächlich es ist die Schönheit Rios, die jeden Rei­senden überwältigt. Es sind diese geschwungenen Buchten, die mal grünen, mal kargen Hügel, welche die Stadt einkesseln, die Seen, die überall verstreute Art-Deco-Architektur, der Botanische Garten, das grüne Meer oder die güldenen Strände, deren Namen klingen wie Musik: Copacabana, Ipanema, Leblon.

Doch es wäre ignorant zu ­behaupten, dass hinter dieser Schönheit keine Abgründe klaffen. Grob gesagt, gibt es zwei Versionen dieser Stadt. Nur selten berühren sich diese beiden Welten. Auf der einen Seite gibt es das sorgenfreie Rio der Touristen, die es sich leisten können, sich mit den sicheren Taxis ­fortzubewegen. Sie residieren in den wunderbaren Hotels an den Stadtstränden und geniessen im Ausgehviertel Lapa das Nacht­leben. Auf der anderen Seite gibt es das Rio der Einheimischen, die weit weg von den Postkarten-Sujets in der Peripherie im Westen und Norden der Stadt leben.

Der vier Kilometer lange Strand des Stadtteils Copacabana ist flankiert von Luxushotels und sehr beliebt unter Touristen. Foto: iStock

Hier ist die Sicherheitslage prekär. Für das Bauchweh, das viele Einwohner plagt, gibt es zwei Gründe: Es könnte vom ­unzureichend geklärten Wasser stammen oder von der Sorge, wie man den nächsten Monat überleben soll.

Bereits einige Jahrzehnte überlebt hat der Beco das Garrafas nur eine Querstrasse vom Copacabana-Strand entfernt. Dabei handelt es sich um eine kurze Sackgasse. In den frühen Fünfzigerjahren wurde in den Clubs dort dermassen ausufernd gefeiert, dass die Nachbarschaft versucht hat, die Besucher mit Flaschenwürfen in die Flucht zu schlagen. ­Davon stammt der Name der Strasse: die Flaschengasse. Doch alle Flaschenwürfe waren vergeblich. Zu feiern gab es nämlich nichts weniger als die Geburt einer neuen Musik: die leicht ­federnde und schwer melancholische Bossa Nova.

Vor dem Club, der nach der ­Gasse benannt ist, treffen wir den Besitzer Sergio de Martino. Rasch schwelgt er überschwänglich in Erinnerungen. Die Geschichte dieses Ortes wird vor dem geistigen Auge erlebbar. Martino war einst Kassier hier. Seine Augen glänzen, wenn er erzählt, wie João Gilberto, Tom Jobim oder Jorge Ben Jor hier ihre ersten Konzerte gaben. Im Publikum tummelten sich Promis wie Quincy Jones, Ella Fitzgerald oder Liza Minelli. Sie alle wollten an dieser Musikrevolution teilhaben.

Das Lokal ist nicht viel grösser als ein Wohnzimmer. 50 Leute lauschen an diesem Abend einem exquisiten Bossa-Nova-Jazz-Quartett. Zwischen den Stücken plaudert die Band mit dem Publikum oder macht Witze über die politische Situation des Landes. Und auch wenn der Beco das Garrafas heute mit finanziellen Problemen kämpft, wird hier auf höchst sympathische Weise versucht, ein wichtiges Kulturgut Rios vor dem Absturz ins Museale zu bewahren.

Ehemaliges Hippiedorf mit schönen Stränden

Doch Rio ist nicht bloss als ­Kulturdestination ein Ereignis. Die Stadt ist auch prädestiniert als Basis für Ausflüge ins nicht weniger prächtige Umland. Zum Beispiel nach Paraty, einem hübschen Kolonialstädtchen mit bewegter Vergangenheit. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts im Landesinnern Gold und Edelsteine entdeckt wurden, wurde der sogenannte Goldweg (Caminho do Ouro) angelegt, auf dem die wertvollen Funde zur Verschiffung nach Paraty gebracht wurden. Daran, dass dieses Städtchen einst einer der umtriebigsten Umschlagplätze Brasiliens war, erinnert heute indes wenig.

Die Stadt Paraty ist umgeben von einer weitläufigen Waldkulisse. Foto: iStock

Paraty ist ein Ort der Erholung. Da die Stadt unter Denkmalschutz steht, gleicht sie mit ihren prächtig herausgeputzten Kolonial­häusern und dem bis heute er­haltenen Kopfsteinpflaster (eine Herausforderung für Flip-Flop-Träger) einem riesigen Freilichtmuseum. Paraty ist umgeben von 55 kleinen Inseln und 100 Stränden. Wer am Morgen zum Hafen geht, kann sich entweder eine individuelle Schiffstour zusammenstellen oder sich per Bus nach Vila de Trindade fahren lassen, wo ein ehemaliges Hippiedorf mit schönen Stränden winkt.

Grossartige Strände gibt es auch im 160 Kilometer nordöstlich von Rio gelegenen Búzios. Gilt Paraty als die Lieblingsstadt von Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger, kann Búzios die Schauspielerin Brigitte Bardot zu ihren Bewunderinnen zählen. Ihr zu Ehren wurde eine Statue errichtet. Die gehört indes nicht zu den herausragenden Schönheiten dieses entspannten Städtchens.

Unzählige Strände lassen sich in der Nähe von Búzios entdecken. Foto: iStock

An der palmengesäumten Uferpromenade reiht sich ein Fischrestaurant ans nächste, und auch in der Innenstadt herrscht viel Betrieb. Es gibt 25 kleine bis mittelgrosse Strandbuchten. Die allerschönste heisst Ferradurinha. Sie ist von schroffen Felsen und grünen Hügeln flankiert.

Und wenn man da so liegt, einen Caipirinha schlürft und die tief stehende Sonne ihre letzten Strahlen über die Bucht schickt, dann würde man den Satz unterschreiben, den der Weltentdecker Amerigo Vespucci in sein Tagebuch notierte, als er 1502 in der Bucht von Rio angekommen war: «Wenn ein irdisches Paradies existiert, dann kann es nicht weit weg von hier sein.» Allen irdischen Problemen zum Trotz.

Die Reise wurde unterstützt von Edelweiss. www.flyedelweiss.com