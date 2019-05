Schweizer Luftfahrt ist «unterdurchschnittlich»

Die Schweizer Luftfahrtbranche erhält das Prädikat «unterdurchschnittlich». Die drei Landesflughäfen und die Fluggesellschaft Swiss schaffen es in einem Ranking nicht auf die vorderen Plätze.

Vor allem die Flughäfen schneiden schlecht ab. Der Basler EuroAirport landet auf Rang 77 der 132 untersuchten Flughäfen. Noch weiter hinten rangiert der Zürcher Flughafen (87). Und Genf schafft es sogar nur auf Platz 106.

Das Ranking veröffentlicht hat das Fluggastrechte-Portal AirHelp. Hauptkriterium war die Pünktlichkeit im Jahr 2018 (60% der Wertung), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Daneben flossen die Kriterien «Servicequalität» (20%) sowie «Essens- und Einkaufsangebot» (20%) in die Wertung ein. Diese wurden über Umfragen erhoben, in Zusammenarbeit mit der Datenplattform Attest sollen über 40'000 Passagiere in 40 Ländern befragt worden sein. Wann und wie die Befragungen stattgefunden haben, ist nicht genauer angegeben.