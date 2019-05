Ein Lokführer hebt ab

Bei allen Unterschieden haben beide Maschinen eines gemein: Viele Kinder, vor allem jene männlichen Geschlechts, sind von ihnen fasziniert. Lokführer und Pilot erscheinen in Umfragen unter Buben ganz weit oben auf der Hitparade der Berufswünsche – Mädchen wollen eher Ärztin, Tierärztin oder Lehrerin werden. Marcel Mathiuet allerdings, vor 45 Jahren in Laus geboren, einem Weiler mit achtzehn Einwohnern in der bündnerischen Surselva, hatte zuerst eine andere Idee: «Wir sahen als Kinder Helikopter herumfliegen, die gefälltes Holz abtransportierten.» Helikopterpilot war sein erster Traumberuf.

Dazu ist es nie gekommen. Vorerst verlief Marcel Mathiuets berufliche Karriere in sehr geordneten Bahnen. Der junge Bündner rätoromanischer Muttersprache absolvierte die Handelsmittelschule Surselva in Ilanz und ein Praktikum bei einer Raiffeisenbank. Seine Rekrutenschule leistete er nicht etwa bei der Luftwaffe ab, sondern in Wangen an der Aare bei den Motorfahrern. «So geriet ich erstmals mit dem Transportwesen in Berührung», sagt er und lacht. Nach einer kurzen Zeit als Lastwagenfahrer im Zivilleben war er von 1994 bis 1998 Betriebsdisponent zuerst bei der Rhätischen, danach bei der damaligen Furka-Oberalp-Bahn (die heute Teil der Matterhorn-Gotthard-Bahn ist).

Leben in zwei Welten

Ab 1999 aber hob Marcel Mathiuet beruflich ab: Er liess sich gleichzeitig bei den SBB zum Lokführer ausbilden und in Mollis GL zum Privatpiloten. Und 2008 schloss er die Ausbildung zum Berufspiloten ab, berufsbegleitend zu seiner SBB-Anstellung. «Ich muss den SBB ein grosses Kränzchen winden», sagt er. Denn dass er jedes Wochenende für die Pilotenausbildung weg war, wurde vom Arbeitgeber diskussionslos akzeptiert.

Marcel Mathiuet: Mit einem Bein in der Luft, mit dem andern auf dem Boden. Foto: Nelly Rodriguez

Seither lebt Mathiuet in beiden Welten: Er wollte unbedingt Lokführer bleiben. Gleichzeitig lockten die Lüfte. Also heuerte er bei einer Privatjetfirma in Zürich an und war 2009 und 2010 fast anderthalb Jahre weg von der Schiene. Doch seither hat er wieder sein Teilzeitpensum als Lokführer, während er seit 2016 an seiner anderen Teilzeitstelle als Co-Pilot im Cockpit von Passagierjets der kleinen, feinen Helvetic Airways durch Europa fliegt. Dort steht übrigens ein Karrieresprung an: Für seine Beförderung zum Kommandanten hat er zuletzt einen zehntägigen Kurs in einem Flugsimulator belegt, der in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, steht. Nun muss er noch vierzig Flüge mit einem Instruktor absolvieren; dann steht der neuen Funktion als Flugkapitän nichts mehr im Weg.

Viele Parallelen

Ausser dass sie beide Menschen durch die Welt transportieren, haben die Berufe auf den ersten Blick nicht sehr viel gemein. Doch das trügt. «Es gibt viele Parallelen», sagt Marcel Mathiuet bei einem Interview in der «Oase chez SBB», dem SBB-Restaurant im 3. Stock des Zürcher Hauptbahnhofs mit Blick aufs Landesmuseum, das auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. «Beide Arbeiten erfordern höchste Präzision.» Zudem muss der Lokführer vor der Abfahrt ebenso wie der Jet-Pilot vor dem Abflug eine Checkliste abarbeiten. In beiden Berufen gehören unregelmässige Schichten zum Alltag. Dass man bei Bahn und Airline mit null Promille Alkohol zum Dienst antritt, ist selbstverständlich. Und etwas hat Mathiuet beim Fliegen gelernt, was er jetzt gelegentlich auch in der Bahn anwenden kann: «Ich habe keine Hemmungen mehr bei Durchsagen.»