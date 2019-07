Der etwas andere Weg nach Venedig

Auch in dieser Stadt, in der alle auf dem Velo unterwegs zu sein scheinen, fällt der ältere Herr auf: Er führt vierbeinige Passagiere mit – zwei Hündchen gucken aus einem Korb vor der Lenkstange seines Zweirads. «In Ferrara fahren alle mit dem Velo», sagt Elisabetta Gulino auf Schweizerdeutsch. Sie ist hier aufgewachsen, ihre Schweizer Eltern waren nach Ferrara ausgewandert. Jetzt führt Gulino eine Gruppe Touristen durch die norditalienische Stadt – natürlich per Drahtesel.