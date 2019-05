Bremer Landmusikanten

Die Besucher des nostalgischen Strandbads begnügen sich, die Füsse zu kühlen, naschen Pommes im Restaurant Seelust oder unternehmen eine kurze Wattwanderung auf dem 200 Meter langen Strand. Die städtische Bädergesellschaft hat die kleine Dünenlandschaft auf dem Areal mit 5000 Strandastern und -nelken bepflanzt. Gerade zieht ein Frachter mit Hunderten von Autos im Bauch in Richtung Nordsee, hinter der Mole ragen die Kräne des zweitgrössten deutschen Hafens in den milchigen Himmel.

Die Luneplate ist ein 14 Quadratkilometer grosses Naturschutzgebiet.

Der Überseehafen wurde 1827 eröffnet, nachdem der Bürgermeister von Bremen dem König von Hannover das Land an der Wesermündung abgeschwatzt hatte. 1830 legte das erste Auswandererschiff ab. In den folgenden 140 Jahren starteten 25 Millionen Heimatmüde in Bremerhaven ihre Reise. Die Stadt selbst, im Zweiten Weltkrieg zerstört, gibt wenig her. Dank maritimer Note und aufregender Museen hat es Bremerhaven aber auf die touristische Hitliste in Deutschlands Norden geschafft.

Einige Kilometer weseraufwärts grasen hinter dem grossen Deich 35 kolossale Wasserbüffel. Während sich der Himmel kurz verdunkelt, weil Myriaden von Nonnengänsen aufsteigen, trotten die Büffel mit den beeindruckenden Hörnern und den gewaltigen Wampen zum Elektrozaun und beäugen neugierig die Besucher. Die Rinder, die aus Italien und Rumänien stammen, verlieren bald das Interesse und widmen sich grunzend und schwer schnaufend wieder dem saftigen Grün. «Ihre Aufgabe ist es, das Gras der Feuchtwiesen kurz zu halten», erläutert Thomas Wieland, Teamleiter Kompensation des Hafenbetreibers Bremenports. Die Büffel sind die Attraktion der Luneplate, einem 14 Quadratkilometer grossen Naturschutzgebiet, das die Betreibergesellschaft des nahen Hafens als ökologische Ausgleichsfläche unterhält.

18'000 Nonnengänse machen jedes Jahr im Sumpfland Halt

Kiebitze, Rotschenkel, Uferschnepfen, Wachteln, Feldlerchen und Wiesenpieper brüten hier. Von Herbst bis Frühling machen 18'000 Nonnengänse und andere Zugvögel in der Luneplate Station. Ein Sperrwerk im Deich reguliert den Wasserzufluss. Bei Springflut und Sturm schliessen sich die Tore zur Weser, damit sandige Flächen, Marschland und die Feuchtwiesen nicht total überflutet werden. Vor einem Aussichtsturm breitet sich topfebenes Land aus: Gräben, Kanäle, Sumpf, Busch und lichtes Gehölz. Vom anderen Weserufer grüssen gesichtslose Industrieanlagen. Am Wochenende wimmelt es im Naturschutzgebiet von Velofahrern, Wanderern und Skatern, die nicht nur die gehörnten Stars der Luneplate sehen wollen, sondern auch Ringelnattern und Rotfüchse, Strandläufer und Säbelschnäbler.

Fern vom Meer, 50 Kilometer stromaufwärts, heissen Ebbe und Flut Niedrig- und Hochwasser. Die Differenz beträgt in Bremen immer noch 3,5 Meter. Das ist dem Wasserbauspezialisten Ludwig Franzius zu verdanken, der die Weser Ende des 19. Jahrhunderts begradigen liess, vor der Versandung rettete und auch grösseren Schiffen ermöglichte, die Fracht in Bremen zu löschen. Franzius’ Denkmal versteckt sich auf der Stadtwerder, einer lang gezogenen Insel zwischen dem Hauptstrom der Weser und einem Nebenarm. Fussballfreunde horchen auf: 1899 wurde der Sport-Verein Werder Bremen auf der Insel gegründet, das Weserstadion des tapferen Bundesligisten liegt heute am anderen Ufer, die Flutlichtmasten sind von weitem zu sehen.