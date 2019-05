Buhlen um den Bleisure-Gast

Diese Gäste schätzen es, wenn sie Zeitfenster im Sinne von etwas Freizeit du Erholung nutzen können. «Innerhalb eines Tages kann eine Person heute eben Business- und Leisuregast sein. Die Grenzen sind viel fliessender und hybrider geworden», sagt Direktorin Michaela-Maria Nazarek.

Der eigene Garten als Rückzugsort mitten in der Stadt, wo im Sommer abends das Apéro offeriert wird oder kostenlose Schwimmsäcke zum Rheinschwimmen kommen hier zum Zug: «Da wir keine Spa- oder Wellnessanlage haben, legen wir Wert auf eine hohe Dienstleistung», so Nazarek.

Stammgäste kommen auf den Geschmack

Die 53 Zimmer sind während der Woche im Schnitt von zehn bis 15 Stammgästen belegt. Gerade bei ihnen funktioniere es gut, eine Verlängerung oder Aktivitäten am Wochenende schmackhaft zu machen. «Wir haben einen grossen Anteil an langjährigen Mitarbeitenden, die wissen, welcher Gast welches Kissen mag und wer um halb 6 morgens seinen Espresso schätzt. So kommt man ins Gespräch und kann aktiv auf die Events am Wochenende hinweisen.»

Als frühere Mädchenpension verfügt das Hotel über eine grosse Bandbreite an Zimmergrössen, was für Bleisure ebenfalls ein Vorteil sei: Wenn der Corporate-Gast zum Privatkunden wird, seine etwa die kleineren Zimmer mit 140er-Betten beliebt; sie sind ideal für den Businessgast aber auch für einen preissensibleren Gast am Wochenende, der keine grösseren, teureren Zimmer buchen möchte.

Bern sieht Potenzial bei Kongressgästen

Auch in Bern ist Bleisure ein Thema: Bern Welcome hat es jüngst in seine strategische Entwicklung aufgenommen und den Hotels präsentiert. «Für unser Ziel, die Wochenendauslastung auf das gleich hohe Niveau wie unter der Woche zu bringen, sehen wir das Potenzial gerade auch bei Kongressgästen, die sowieso schon in Bern sind», sagt Max de Boer, Leiter Marketing bei Bern Welcome. So werden in der Expedia-Umfrage denn auch Kongresse vor externen Meetings als Hauptgrund für Bleisure-Trips (67 Prozent) angegeben.