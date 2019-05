Zwischen Inselzauber und Massentourismus

Was also tun? Zeit, dieser Frage eingehend nachzugehen, bleibt kaum, zumindest nicht auf der Hauptstrasse nach Kolim­bari, die es nach der Ankunft am Flughafen in Chania zu nehmen gilt. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den inseltypischen Fahrstil. Kurven werden scharf geschnitten. Die Strasse mit zwei Spuren mutiert zur vierspurigen Fahrbahn, dank der Pannenstreifen. Einige Lenker fahren 50, andere 120 Kilometer pro Stunde. Geht schon irgendwie, sagt man sich. Es ist die perfekte Einstimmung auf die lang gestreckte Insel in der südlichen Ägäis. Improvisieren erwünscht, nein, erforderlich.

Dessertbuffet für Kinder lockt auch Erwachsene

Es sei denn, man bleibt im Hotel, dem Avra Imperial Beach Resort. Die riesige Anlage, die man nach 40-minütiger Fahrt erreicht, belegt im Badeort Kolimbari ein weites Gebiet zwischen Hauptstrasse und Meer. Zu Fuss dauert der Weg von der Lobby zum Strand mehr als fünf Minuten. Man passiert dabei einen gewaltigen, verwinkelten Pool, angelegt als Zentrum einer Arena. Daran schliessen sich zahlreiche Bars und Restaurants an. Darum herum drapiert, hübsche Appartements mit Balkonen, von wo aus man die Szenerie am Pool beobachten kann.

Das Resort ist ein Familien­hotel der Luxusklasse. Dies zeigt sich deutlich am Dessertbuffet, auf dem in Kinderhöhe hübsch angerichtet Dutzende Mini-Cupcakes warten. Das Buffet verdient eine Extranote. Erwachsene wählen zum Frühstück neben Dutzenden warmer und kalter Speisen eine Auswahl von 24 (!) verschiedenen Kuchensorten. Ein Koch bereitet Cupcakes oder Tortilla zu. Nach dem Essen nehmen die Gäste einen Drink an einer der vielen Bars rund um den Pool. Oder sie spazieren auf den Wegen, die sich durch säuberlich geschnittene Rasenflächen schlängeln.

Natürlich hat diese wunderbar wattierte Welt auch ihre Ränder. Blickt man über die Absperrung der Anlage, trüben unfer­tige Bauten oder vor einiger Zeit wild entsorgte Stromkabel das Idyll. Direkt neben dem Haupteingang empfing einst ein Fischereimuseum Touristen, davon zeugen rostende Schiffe im Park. Bald wendet man den Blick aber dem einladenden Kieselstrand zu, auf dem zahlreiche schwere Holzliegestühle und Sonnenschirme aus Palmblättern bereitstehen.

Schönheit und Zerfall liegen auf Kreta oft nah beieinander – etwa im Bergdorf Polyrrinia. Wer dort die hübschen Pflastersteinstrassen verlässt, verliert sich bald zwischen Kakteen und Elektroschrott. Das strahlend weisse Bergbauerndorf selbst ist von malerischer Anmutigkeit. Antike Aquädukte flankieren die steile Route, die auf den Hügel führt. Auf der Anhöhe schlummert eine Kirche. Man blickt von hier aus auf eine weite, von Olivenbäumen gesäumte Bucht. Etwas weiter oben liegen Überreste einer römischen Akropolis. Wie zur Entschädigung für die Wanderung in der Hitze schenkt einem der gut gelaunte Schreiner, dessen handgemachte Olivenholz-Schnitzereien in einem kleinen Laden zu kaufen sind, einen Raki ein.