Von der klösterlichen Einkehr zur Party auf Schienen

Ora et labora, Beten und Arbeiten bestimmen den Rhythmus des Tages, denn auch ein Kloster muss ganz weltlich ein Einkommen erwirtschaften. Mit lehr- und handwerklichen Tätigkeiten, Kulturgenuss sowie einem selbst gemachten Sortiment an Speis und Trank. Bruder Stefan zum Beispiel, der auch begeistert die Orgel spielt, weist Gäste gern in die Geheimnisse des gewaltigen Musikinstruments ein.

Die Piste Hinter Felli ist nun jeweils bis Mittag offen

Wem das zu viel der Ruhe ist, bleibt einfach nur über Nacht und gestaltet die Tage rund um das Kloster für sich. Beim Spaziergang in der Berglandschaft rund um ­Disentis oder Sedrun, dem nächsten Dorf auf dem Weg in die neue Skiarena Andermatt-Sedrun-Disentis. 180 Pistenkilometer auf bis zu 3000 Meter Höhe erschliessen sich hier dem Wintersportler durch 33 moderne Anlagen in den Kantonen Graubünden und Uri.

Dank der neuen Gondelbahn Schneehüenerstock-Express können Skifahrer und Snowboarder in diesem Winter von der einen Seite des Oberalppasses auf die andere wechseln. Auch die Piste Hinter Felli, die an den Weihnachtstagen durch einen überraschenden Lawinenabgang in die Schlagzeilen geriet, ist wieder frei. Aus Sicherheitsgründen wird sie aber bei starker Sonneneinstrahlung etwa ab Mittag geschlossen.

Für viel Spass sorgt der neue ­Après-Ski-Zug. Zwei Panorama­wagen des Glacier Express wurden dafür zweckentfremdet, neu umgebaut und poppig verziert. Jetzt bieten die Wagen Steh- und Sitzplätze und eine Bar mit Loungebereich. Neben dem klassischen Getränkeangebot werden auch kleine Snacks serviert. Jeden Tag bis Saisonschluss überwinden die Après-Ski-Wagen 6000 Höhenmeter, von Andermatt über den Oberalppass bis nach Disentis, zweimal hin und zweimal zurück. An sechs Stationen kann man ein- oder aussteigen, um auf die Pisten oder zurück in die Unterkunft zu gelangen.

Und an den Wochenenden legt ein DJ auf – der Zug wird zur ­Party-Location.

