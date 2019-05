Vom Tal ins Täli

Möglich gemacht haben die Seilbahn die Kinder

Vor langer Zeit, so geht die Legende, als Zwerge und Gnome den Lebensraum mit den Menschen und Tieren teilten, hat der Täli-Geist die Talbewohner mit seiner Gier immer wieder in Angst und Schrecken versetzt. Es gelang ihnen zwar, ihn zunächst zu Stein erstarren zu lassen. Aber dann konnte er den Bann brechen und rächte sich, indem er Menschen, Tiere und auch die Kobolde seinerseits in hölzerne Figuren verwandelte.

Auch ihnen kann man begegnen, sie stehen am Wegrand – alle Tiere, die hier wohnen, vom Steinbock und Murmeltier über das Reh bis zum Dachs, vom Uhu über den Wolf bis zum Bären. Und natürlich fehlen auch die Menschen und die Zwerge nicht.

Mit der Kettensäge gefräst: Der Steinbock von Thomas Jud. Foto: Thomas Egli

Mit der Kettensäge hat der Künstler Thomas Jud vierzig Skulpturen aus dem Holz gefräst, in den Wald gestellt und den Skulpturenweg so zur Attraktion für Schulreisen gemacht: Jedes Kind, das alle Figuren entdeckt, darf an der Talstation ein Tier aussuchen. Man tut im Übrigen gut daran, den Rat des Kettensägen-Künstlers zu beherzigen: «Geht den Skulpturen-Rundweg im Gegenuhrzeigersinn! Dann habt ihr das steilste Stück beim Abstieg – andersrum kann es ganz schön anstrengend werden.»

Kinder waren es auch, die vor mehr als einem halben Jahrhundert diese Seilbahn überhaupt erst möglich gemacht haben. Damals wie heute leben mehrere Familien, zumeist Bauern, übers ganze Täli verstreut. Der Schulweg führt hoch durch die Luft.

Auf der Rückfahrt gerät, kurz bevor die Kabine in der Talstation einschwebt, ein hübscher kleiner Garten ins Blickfeld. Leni Eberhard pflanzt rote Geranien ins Beet und schaut hoch zur Seilbahn. Es war ihr Vater, Alois Müller, der vor mehr als einem halben Jahrhundert die Idee durchsetzte, eine Seilbahn hinauf zum Täli zu bauen.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App