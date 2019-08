Jassen, jammern, jodeln

Eine Viertelstunde später ist alles vergessen. Die Familie steht oben beim Kreuz. Nun sind die neunjährige Tochter und der siebenjährige Sohn ebenso überwältigt wie die Eltern: Das 360-Grad-Panorama ist grossartig – man sieht hier nicht nur die saftig grünen Bregenzerwälder, sondern auch bis ins nahe Appenzellerland und zum Bodensee. Auf der beim Wandern entwickelten dreiteiligen Wow-Skala bekommt der Ausblick auf 1566 Metern über Meer von allen die Maximalnote.

Speck und Schnaps

Eltern wissen: Es gibt ein bestimmtes Alter, in dem die Kinder schon so gross sind, dass man ihnen mehr zutraut als kurze Spaziergänge. In dem der Nachwuchs aber zu wenig sportlich ist für hochalpine, siebenstündige Touren. Und für genau diese Phase mit Kids zwischen fünf und zehn Jahren bietet sich die dreitägige Hüttenwanderung an, die von Bregenzerwald Tourismus organisiert wird. Zum ­Package gehören neben der Vorausbuchung der Übernachtungsmöglichkeiten praktischerweise auch eine ausführliche Wegbeschreibung und Kartenmaterial. Was man selbst mitnehmen muss, sind gutes Schuhwerk, Hüttenschlafsack, Trinkflaschen und Sonnencreme.

Der erste Tag der Wanderung war anstrengend, aber für die ganze Familie machbar. So lautet unser Fazit, als wir später auf besagter Restaurantterrasse sitzen. Für die Erwachsenen gibts Mohrenbier, verdünnt mit Limonade, für die Kinder ein spritziges Rhabarbergetränk von einem regionalen Hersteller. «Wo schlafen wir?», will der Nachwuchs wissen. Doch die volle Aufmerksamkeit der Eltern gilt vorerst dem Apéro-Plättchen mit Alpkäse, Speck und sauer eingelegtem Gemüse als erste Stärkung. Danach geht es zum Einpuffen in den Massenschlag.

Weiteres Highlight des Tages ist das Abendessen: Die Käsespätzle, die im Berggasthof Hochhäderich auf den Tisch kommen, machen glücklich und satt. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Grossen danach einen Schnaps gönnen – man hat heute ja was geleistet. Und wie es in den Bergen üblich ist, wird auch gleich mit der zweiten Familie angestossen, welche die Nacht hier verbringt. Üblich ist es übrigens ebenso, dass man nachher noch zusammen im Aufenthaltsraum sitzt. Was uns mehr befremdet als unseren Nachwuchs: Die andere Familie singt bis 22 Uhr lautstark ein Wanderlied nach dem anderen. Einen Fernseher gibt es nicht, und so versuchen wir, den Kids das Jassen beizubringen. Wohlgemerkt in Österreich, unter einem gekreuzigten Jesus aus Holz, der hier selbstverständlich an der Wand hängt.

Zittrige Ländler

Der Weg zur deutlich grösseren Falkenhütte wäre anderntags eigentlich in einer halben Stunde über einen schmalen Grat zu schaffen. Weil dies für die Kinder jedoch zu gefährlich wäre, empfiehlt der Veranstalter zu Recht, einen Umweg weiter unten durchs Hochmoor, die Hörmoosalpe, zu nehmen. Die Gegend ­erinnert ein wenig an die ­Schweizer Voralpen. Während der Mittagsrast schnitzen wir einen Wanderstock, bevor wir weitergehen.