Die Bucht der verlassenen Hotels

Einst war der Strand von Kupari bekannt für luxuriöse Ferienunterkünfte, gebaut von namhaften Architekten wie dem Bosnier David Finci. Die rund 1600 Betten blieben Angehörigen der Jugoslawischen Nationalarmee JNA und deren Familien vorbehalten. Während des Kriegs zerstörte ausgerechnet die JNA die Ferienanlagen. Seither nagt der Zahn der Zeit unbarmherzig am Gemäuer. Seither nagt der Zerfall.

Doch nun sind die Ruinen zu einer eigenen Touristenattraktion geworden. Abenteuerlustige Reiseblogger posten Bilder von Erkundungstouren durch die verlassenen Räume.

Modernistische Träume

Ein ganz anderes Bild bietet sich in Cavtat, einige Buchten weiter südlich. Dort thront das Hotel Croatia. Wie gross der schiffförmige Bau auf der Klippe tatsächlich ist, sieht man nur vom Meer aus oder von oben.

Steigt man den Weg aufwärts zur Lobby, erkennt man im Pinienwald kaum etwas vom Hotel. Plötzlich steht man vor mehreren halbrunden, spitz zulaufenden Betonmauern. Brutal, grau, doch irgendwie leicht. Innen schreitet man über glänzenden Steinboden zu einer eleganten Wendeltreppe, dahinter eine massive Bar aus dunklem Holz, links davon eine Glasfront mit Blick ins Grüne. Der blumenbepflanzte Innenhof geht direkt über in den Pinienwald. Man erreicht ihn über geschwungene schmale Betonpfade und -brücken. Man glaubt, in einer Filmkulisse zu wandeln.

Architekt Slobodan Milicevic schuf mit dem Hotel ein Denkmal für den Tourismus im damaligen Jugoslawien. Tito investierte gezielt in das Urlaubsgeschäft an der kroatischen Küste. Ab den 1950er-Jahren wurden einerseits Hotels für einheimische Gäste gebaut, oft einfachere Unterkünfte. Dort verbrachten Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Familien Ferien auf Staatskosten. Andererseits wollte man westliche Touristen anziehen – diese kamen bald in Scharen. Um die Errungenschaften und Offenheit Jugoslawiens zu demonstrieren, wurden zahlreiche Luxushotels mit kosmopolitischem Flair errichtet, wie das Hotel Croatia. Die Architekten genossen dabei relativ viele Freiheiten, anders als in den Ländern des ehemaligen Ostblocks.

Das Hotel Pelegrin in der Bucht von Kupari ist heute eine Ruine. Markant ist es geblieben. Illustrationen zeigen seine klaren Linien und imposante Form. Quelle: Oris, 1999, No. 42, S. 107-109/ Jovis.

Das Hotel Croatia in Cavtat wurde sorgfältig in die Landschaft integriert, charakteristisch für die modernistische Architektur an der kroatischen Küste. Quelle: Zoran Balog, Agro inzenjering, Zagreb/ Jovis.

Eigen ist den modernistischen Ferienbauten an der kroatischen Küste auch, dass sie sich gezwungenermassen der Landschaft haben anpassen müssen. Steil abfallende Klippen, Sandstrände, Steinstrände, sanfte Hügel, kleine Buchten, so unterschiedlich wie die natürlichen Gegebenheiten fielen die Hotels aus. Von extrem hohen Konstruktionen wurde bald abgesehen. Stattdessen setzte man auf Bauten, die sich gut ins Umland integrieren, etwa durch gestufte Bauweisen oder Terrassen.

Wunderbare Einblicke in die Architektur und historischen Hintergründe der ehemaligen jugoslawischen Ferienindustrie bietet das Buch «Holidays After the Fall» von Elke Beyer, Anke Hagemann und Michael Zinganel. Skizzen, Pläne und Fotos zeigen den Beton vom Entwurf bis zum fertig gebauten Hotel. Die Farbbilder der Interieurs lassen einen eintauchen in den Glanz von damals, der nicht überall so gut erhalten geblieben ist wie im Hotel Croatia. Das Werk hilft, die Bedeutung dieser grau-weissen Zeitzeugen zu verstehen, die Freiheit, die die Leute damals mit ihnen verbanden. «Früher sind wir mit der ganzen Familie ans Meer gefahren», erzählte ein Bosnier, der in einer ehemaligen Industriestadt wohnt. «Heute können wir uns das nicht mehr leisten.» Es bleiben die Erinnerungen.