Butter und andere Kunstwerke

66 Hektaren Ausstellung

Anreise: Mit der Bahn bis Ballenberg Ost, Brienzwiler, oder Ballenberg West, Hofstetten bei Brienz.



Freilichtmuseum: Zwischen Eingang Ost und West liegen drei Kilometer Distanz. 66 Hektaren hügeliges, bewaldetes Land mit 110 Bauten (1336 bis um 1900) aus allen Kantonen. Das Mieten einer Kutsche ist möglich.



Öffnungszeiten: Bis 3. November, von 10 bis 17 Uhr.



Eintritt: Erwachsene 28 Fr., Kinder 14 Fr., Familien 63 Fr.



Verpflegung: Schöne Picknickplätze inkl. Wasser und Feuerholz zum Grillieren. Hausgemachte Spezialitäten in Läden: Brot, Wurst, Käse, Sirup und Früchte. Am Ausgang Ost: Produktion von Schokolade. Die schönen, aber wenigen Restaurants sind an Wochen enden stark besucht.



Veranstaltungen: Jeden Monat gibt es spezielle Anlässe. Höhepunkt dieser Saison ist der Foxtrail, die spannendste Schnitzeljagd der Schweiz, an der die ganze Familie oder Gruppen Spass haben können. Es geht darum, Rätsel zu lösen, Codes zu knacken, geheime Botschaften zu entziffern und die richtige Fährte aufzuspüren. Grips und Teamwork sind gefragt. Bis 18 Personen. Reservation empfohlen.



Open Air Ballenberg:Am 22. Juni ab 17 Uhr, mit Konzerten von Anna Rossinelli und Nils Burri, Essen und Trinken vom Food-Truck.



Info:www.ballenberg.ch