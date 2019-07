Zwölf Traumstrände in Europa

Plage de Palombaggia, Korsika, Frankreich

Das Wasser ist hier glasklar und an windstillen Tagen absolut ruhig, weshalb der kilometerlange, weisse Sandstrand bei Familien sehr beliebt ist. Der Strand wird von einem Pinienhain geschützt und liegt in der Nähe des korsischen Städtchens Porto Vecchio, das selber einen Besuch wert ist. Für Schnorchler ist die Plage de Palombaggia ebenfalls geeignet: Hier können sie durch Felsformationen tauchen und Mittelmeerfische beobachten.

Cala Goloritze, Sardinien, Italien

Auch die grosse Nachbarinsel von Korsika, Sardinien, trumpft mit zahllosen Stränden auf. Die winzige Bucht von Goloritze im Osten Sardiniens hat es uns besonders angetan. Der weisse Kieselstrand liegt abgeschirmt zwischen Felsen, und das Wasser ist von tiefem Azurblau. Die Bucht kann man nur zu Fuss oder im Boot erreichen, was die Anreise etwas mühsam macht. Dafür muss man dieses kleine Paradies nicht mit Massen anderer Touristen teilen.

Praia da Falésia, Algarve, Portugal

Der kupferfarbene Strand mit feinem Sand ist am späten Nachmittag am schönsten: Er befindet sich an einer in vielen Farben schimmernden Steilküste der Algarve. Die sechs Kilometer lange Praia da Falésia ist für Wassersportarten wie Surfen oder Kiten besonders geeignet. Luskentyre, Schottland, UK

Um diesen Strand zu erreichen, muss man etwas Zeit einplanen, denn er liegt auf der Insel Harris, die zu den Äusseren Hebriden gehört. Warum sich das lohnt? Strände wie in der Karibik erwarten einen dort, genauso wie Ruhe und Entspannung. Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit gross, in den umliegenden Dünen wilde Pferde zu sichten und in den Gewässern Delfine und Seehunde. Zum Baden eignet sich der Ort mit durchschnittlich sieben Grad Wassertemperatur allerdings nur bedingt.