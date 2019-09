Kaufen muss man Grönland nicht, aber besuchen unbedingt

Donald Trump war wahrscheinlich primär an den Bodenschätzen und der strategisch guten Lage nördlich des Polarkreises interessiert, den wahren Reichtum Grönlands hatte der amerikanische Präsident wahrscheinlich nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Es sind die unglaublichen Naturschönheiten, die der grössten Insel der Welt einen Spitzenplatz auf vielen Bucket Lists sichern.

Wir zeigen, warum Sie das «grüne Land» vielleicht nicht unbedingt kaufen, aber zumindest einmal besuchen sollten.

Das grosse Eis

Eis, so weit das Auge reicht und noch weiter. Foto: Getty Images

Weiss in grosser Weite: Fast 85 Prozent der Insel sind von Eis überzogen – eine Fläche grösser noch als Grossbritannien. Aber was für ein Eis! Es bedeckt Grönland schon seit 18 Millionen Jahren. Noch ist die Schicht bis zu drei Kilometer dick. Diese Eismassen machen etwa zehn Prozent des gesamten Süsswasserreservoirs der Erde aus. An einigen Stellen kann man sogar bis zu 100'000 Jahre altes Eis finden. Bevor der Schnee sich in Eis verwandelte, hat er Sauerstoff gespeichert, welcher jetzt beim Schmelzen wieder abgegeben wird. Er ist Jahrtausende alt und frei von von Menschen verursachten Verschmutzungen.

Die Rieseninsel

Mit seinen 2'175'600 Quadratkilometern ist Grönland mit Abstand die grösste Insel der Welt. Viel Platz für Abenteuer! Nur an seinen Rändern ist das Terrain eisfrei und grün. Deshalb nannte Erik der Rote, der Wikinger, der für die Besiedlung der Insel aus dem europäischen Raum sorgte, das Eiland «Grünes Land» – Greenland oder Grönland. Immer wieder gibt es Wissenschaftler, die behaupten, es würde eigentlich aus drei unterschiedlichen Inseln bestehen. Sie wären allerdings unter der dicken Eisschicht verborgen. Für diese These gibt es aber keine Beweise.

Ein gigantisches Fjordsystem

Wie ein Labyrinth und weit verzweigt: der Scoresby Sund. Mit einer Länge von insgesamt 350 Kilometern ist es das grösste Fjordsystem unseres Planeten. Es erstreckt sich über die gigantische Fläche von 38'000 Quadratkilometern. Die Landschaft wird bestimmt von Bergen, die teilweise steil in den Himmel ragen und oft 2000 Meter hoch sind. Eine ziemlich einsame Region: Nur knapp 600 Menschen leben hier.

Der Theaterhimmel

Film ab: Das Himmelszelt als riesige Leinwand. Foto: Pixabay

Ganz grosses Kino am Himmel: Wie Schleier, die sich im Wind bewegen, zieht das Nordlicht übers Firmament, changiert in seinen Farben von meist Grün und Gelb und inszeniert das Himmelszelt als grosse Leinwand. Hier oben gibt es eigentlich keine Region, über der sich die Aurora borealis nicht zeigt. Man sollte jederzeit mit dem magischen Polarlicht rechnen, nicht nur in den Wintermonaten. Beste Zeit: September bis April.