Gauchos, Rinder und ein weisser Kater

Ein Gitterverschlag hinter dem Tresen erinnert an wüste Zeiten. Vernebelten Bier und Schnaps das Hirn der Gauchos, zogen sie die Messer und gingen aufeinander los. Der Wirt musste sich in den Schutz der Metallstäbe flüchten, wollte er nicht zwischen die Fronten geraten. Juan, Chef in der Bar Histórico El Mitre im 20'000-Seelen-Städtchen San Antonio de Areco, hält den kleinen Käfig in Ehren, wie auch das abgewetzte Mobiliar und die altmodischen Bonbongläser auf den Regalen. Gauchos gehören immer noch zu den Stammgästen, aber sie kreuzen kaum mehr auf dem Pferderücken auf, sondern per Motorrad oder im Pick-up – und sie sind zu friedlichen Zeitgenossen mutiert, wie Juan versichert.