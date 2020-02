Auf Schienen zum Strand – vier Tipps Die gute alte Eisenbahn bringt Badetouristen klimaschonend ans Mittelmeer. Das sind die besten Verbindungen. Jacqueline Vinzelberg

Die Insel Elba erreicht man auch bequem per Bahn und Fähre. Foto: StevanZZ, iStock

Sanremo, Italien

Der Kurort an der Riviera di Ponte in Ligurien lässt sich ideal mit der Bahn erreichen. Der Eurocity bietet mehrmals täglich gute Verbindungen von Basel, Bern und Zürich, mit Umsteigen in Mailand. Mit dem Morgenzug um 6.28 Uhr ab Basel, 7.10 Uhr ab Zürich oder 7.34 Uhr ab Bern erreicht man bereits um 14.40 Uhr Sanremo.