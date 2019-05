Das Land, das die Zeit vergisst

Stundenlang wartet Gabriel, dann sieht er einen Paradies­vogel, einen roten, nimmt einen Pfeil und lässt die Sehne schwingen. Treffer. Der Vogel fällt zu Boden, es ist bereits sein dritter. Gutes Geld. 150 Kina bekommt er für die drei Vögel, das sind knapp 50 Franken. Viel Geld in Papua-Neuguinea.

Gabriel Win ist Bauer und Paradiesvogeljäger. Foto: Franz Lerchenmüller

So erzählt das Gabriel Tage später. Der Bauer ist nach Goroka gereist und hat sechs Stunden Busfahrt auf sich genommen. Nun steht er im Garten eines befreundeten Bekannten, Frauen ziehen sich in seinem Rücken um – raus aus den Jeans, rein in den Wams aus Bananenblättern. Sie schminken sich und tragen Federn auf den Köpfen.

Es ist der Höhepunkt des Jahres, Nationalfeiertag und Goroka-Show. Über hundert Stämme reisen in den kleinen Ort in der Mitte des Landes. Sie laufen auf ein riesiges Feld, singen und tanzen, eine Jury bewertet sie. Es sind keine Melodien, die da erklingen, eher Laute, die aus einer anderen Zeit kommen. «Das ist unsere Geschichte», sagt Gabriel, «wir pflegen sie mit Stolz.»

Über 800 Sprachen undähnlich viele Kulturen

Papua-Neuguinea oder PNG, wie hier überall steht, ist ein Land, das irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart steckt. «Das letzte Abenteuer dieser Welt» kann man in Reiseprospekten lesen. Wer hierherkommt und in die entlegenen Dörfer reist, der sieht, wie es einmal an vielen Orten dieser Welt war: einfach, klein, selbstversorgend.

Ob im abenteuerlichen Dschungel oder am perlweissen Strand: Fast die Hälfte der Bewohner kommt noch immer ohne Strom und fliessendes Wasser aus. Die Menschen lebten hier lange in Clan- und Dorfstrukturen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb in PNG über 800 Sprachen gesprochen und ähnlich viele unterschiedliche Kulturen gepflegt werden.