Zum Schluss lockt die Venus

Der wahre Schatz befindet sich im Schloss: Die 3000 Exponate umfassende Waffensammlung zählt zu den umfangreichsten Europas. Rüstungen sind der Hingucker, es gibt sie für Pferde oder Kinder. Und weil Ritter schliesslich nicht immer Panzer tragen konnten, ist ein Bereich auch der Alltagskleidung ­gewidmet. Ein Fürst hatte bis zu 90Zentimeter lange Schnabelschuhe, die von seinem hohen Stand zeugten – er lebte auf grossem Fuss.

«43 Biere, 4 Brauereien, 1 Stadt»

Hinter Sigmaringen muss der ­Velotourist auf längeren Strecken­abschnitten ohne Donau auskommen. Der Weg wartet plötzlich mit ruppigen Anstiegen auf. Was den wackeren Velofahrer im Sattel hält, ist die Aussicht auf «43 Biere, 4 Brauereien, 1 Stadt».

Dieser Slogan gehört zu Ehingen mit seinen 25'000 Einwohnern. Sie kultivieren den Gerstensaft, wie man das anderswo im Bierparadies Deutschland kaum kennt. Ehingen bietet diverse Bierrouten an. Die neue, zweitägige Velotour für ­Bierliebhaber endet buchstäblich am Berg – so heisst eine Brauerei.

Am Stammtisch sitzen kräftige Männer wie Franz Nothelfer; aus einem Dutzend Sorten Bier ­können sie hier wählen. Nothelfer ist im Ruhestand und hat Bier zu ­seinem Herzensthema erklärt. Bei Festen schlüpft er in die historische Rolle des Oberbrauers Karle ­Rommel, er mischt in der neuen Brau- & Backstube mit und leitet Kurse für die Herstellung von Unter- und Obergärigem.

Die Elfenbeinfigur «Venus vom Hohle Fels» ist 40'000 Jahre alt. Foto: Ramessos (Wikimedia)

«Im Bier könnte ich baden», ­beteuert Nothelfer und bestellt einen alkoholfreien halben Liter, weil heute noch Führungen an­stehen. Als Velofahrer sollte man darüber nachdenken, in Ehingen ein Hotelzimmer zu buchen, um Märzen-, Bock-, Spezial- und ­Jubelbier voll auskosten zu können. Doch es empfiehlt sich, den letzten Abschnitt der Tour nüchtern in Angriff zu nehmen.

Auf dem Programm steht die Begegnung mit einer besonders begehrten Frau. Man kann sich ihr nur langsam nähern, ihr einstiges Zuhause ist dunkel, kalt und feucht. 40'000 Jahre lag sie in einer Höhle bei Schelklingen. Dann entdeckte eine Schweizer Studentin Bruchstücke bei Grabungsarbeiten im Erdreich. Seither gilt die aus Mammutelfenbein geschnitzte «Venus vom Hohle Fels» als älteste von Menschen gefertigte Kunst der Welt. Archäologen machten in der Umgebung weitere einzigar­tige Funde, sodass die Unesco den Titel Weltkulturerbe verlieh. Wer die Venus sehen will, muss noch ein halbes Stündchen auf dem Velo dranhängen und nach Blaubeuren fahren – die Donau liegt dabei längst hinter dem Radler.

Auch zum Finale gilt: Wer die Hauptroute verlässt und mehr Zeit einplant, belohnt sich selbst.

