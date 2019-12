The Niederbüren Blues

Am Anfang des Museums stand eine «stattliche runde Summe», die ein verstorbener Onkel seinem musikbegeisterten Neffen vermacht hatte. «Ich hätte mir damit auch ein schönes Haus kaufen können oder vier Ferrari, aber wir wollten lieber wieder mehr Platz in der Wohnung haben und vor allem etwas für die Musikkultur tun.» Ein Leben lang hatte Tschiibii, selber ein grosser Kinks-Fan, allerlei Erinnerungsstücke, Autogramme, Plakate, Awards und Alben gesammelt und damit die Wohnung gefüllt. Jetzt vermittelte die Gemeinde Niederbüren ihm die Räumlichkeiten im ersten Stock einer stillgelegten Textilfabrik, über einen vertrauenswürdigen Mittelsmann in Deutschland erwarb er weitere Exponate – darunter die besonders rare, vollständige Sammlung aller 45 Golden Awards der Beatles aus den USA. Schliesslich gründete Tschiibii den Verein Rock-Pop-Museum Niederbüren. Seither rockt das alte Industriegelände im Sornpark.

«Jede Führung ist exklusiv, keine sieht aus wie die andere»

Am Eingang des Museums beginnt die Geschichte der Populärmusik mit dem Foto und einer Originalunterschrift von William Christopher Handy. «Man kennt ihn vor allem als ‹Dabeljusieitsch›», schmunzelt Tschiibii, und natürlich als Legende, als Vater des Blues schlechthin. Mit seinem «Saint Louis Blues» hat er den wohl ersten Pop-Song in die Welt gebracht; das Stück ist seither in allen möglichen Stilen – vom Jazz über Rock ’n’ Roll bis zur Dorfmusik – neu interpretiert und weiterentwickelt worden. Zum Beweis legt Tschiibii den Finger auf den Touchscreen seines iPads, schon dröhnt der Evergreen durch den Raum – und durch die Zeit: Der fetzige Blues dokumentiert in den unterschiedlichsten Variationen hundert Jahre Musikgeschichte.Und die hat Tschiibii ziemlich lückenlos in der Hand: «Da drin», sagt er und verweist auf den kleinen Bildschirm, «sind 250 Audio-Files abgespeichert und doppelt so viele Videoclips. Die kann ich auf die individuellen Wünsche der Besucher abstimmen.»

Er will nicht intellektuell belehren. «In unserem Museum hängen keine Zeitungsausschnitte an der Wand!» Vielmehr soll der Streifzug durch die Pop- und Rock-Historie als sinnliches Erlebnis wahrgenommen werden, vor allem natürlich als Ohrenschmaus, aber auch, über einen grossen Bildschirm, als Augenweide.

Abgesehen vom jeweils ersten Samstag im Monat, wenn die Pop-Rock-Museumstür jedem uneingeschränkt offensteht, müssen sich Besucher gruppenweise voranmelden. «So können wir auf individuelle Bedürfnisse eingehen», verspricht Tschiibii. «Beatles-Freunde kommen ebenso auf ihre Kosten wie die Fans der Blues Brothers, von Elvis, Michael Jackson oder Lady Gaga. Jede Führung ist exklusiv, keine sieht aus wie die andere.»

Ein paar Jahre noch – dann will Tschiibii die Verantwortung für sein Lebenswerk dem Verein übergeben. Vorerst aber hofft er auf einen erneuten Besuch von Ka-Ka-Es, diesmal als Bundesrätin.

Anreise: Per Postauto von Uzwil und Bischofszell bis zur Halte-­stelle Museum in Niederbüren.

Öffnungszeiten: Freier Zutritt am ersten Samstag des Monats, 9–12 Uhr, sonst Gruppen nach Voranmeldung. www.rockpopmuseum.ch



