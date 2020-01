Reifenprüfung im Eiskanal

Dynamik bräuchte es aber vor allem im Hotelsektor. Auch wenn Leysin viele, hübsche Ferienwohnungen anbietet, das Niveau der Hotels genügt nicht. Wellness, das Zauberwort der letzten Jahre, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Walliser Destinationen wie Zermatt oder Crans-Montana sind viel weiter.

Dabei ist Leysin in Bezug auf die Lage schwer zu schlagen. Gut geschützt vor den Nordwinden schmiegt sich ein Hochplateau auf 1200 Meter über Meer an die Flanken des Berneuse. Wer diesen Berg erobert, wird mit einem Blick auf den geknickten Genfersee belohnt.

Der Geist des Kurorts ist fast verschwunden

Bereits im 19. Jahrhundert wussten die geplagten Menschen aus dem Tiefland diese besondere Ecke in den Alpen zu schätzen. Wer an Tuberkulose, Rheuma oder anderen Gebrechen litt, wurde zur Genesung ins sonnige Leysin gesandt. In den 1940er-Jahren hatte das Dorf noch über 80 Sanatorien.

Vom Geist des Kurorts ist nicht mehr viel übrig geblieben. In den Bauten aus jener Zeit sind heute internationale Schulen untergebracht. Geblieben ist aber die Sonne. Sie scheint in Leysin pro Saison während 70 Tagen.

So war es denn auch eine herrliche Wintersonne, die meinen missglückten Sprung über die Schanze beleuchtet hatte. In diesem Lichte betrachtet, schien der Flug mit dem Gummireifen doch nicht so schlecht zu sein. Auf jeden Fall ging es danach noch einmal rauf. Für einen zweiten, besseren Versuch.

Die Reise wurde unterstützt von Waadtland Tourismus. www.aigle-leysin-lesmosses.ch; www.tele-leysin-mosses.ch