Mit dem Velo durch die Weltgeschichte

1989, als die Mauer fiel, war der Vater ein Schuljunge. «An ­jenem Tag sind wir alle zusammen hierhergekommen», erzählt er weiter. «Wir haben unsere Hämmer genommen und die Mauer weggekloppt. Dann sind wir zum Angeln ans Wasser.» «Und warum haben die Soldaten nicht geschossen?», fragt der Kleine. «Weil sie froh waren, dass das alles vorbei war.»

«Scheussliches Bauwerk»

28 Jahre lang schloss die Mauer die 160 Kilometer lange DDR-Grenze zu West-Berlin. Im August 1961 hatte SED-Chef Walter Ulbricht deren Bau befohlen, um den Exodus aus der sozialistischen Diktatur zu stoppen. Bis dahin waren schon über vier Millionen meist gut gebildete Ostdeutsche in den Westen geflohen. Für den Sozialisten Ulbricht im Osten war die Mauer ein «antifaschistischer Schutzwall», für Sozialdemokrat Willy Brandt im Westen ein 3,6 Meter hohes «scheussliches Bauwerk», das an der Havel und deren Seen über viele Kilometer direkt am Ufer stand – wie in Nieder Neuendorf.

Vor 30 Jahren ­hätten wir eine Velotour über die ­Kolonnenwege kaum überlebt.

Wie kann man nur in einer solchen Gegend Ferien machen, am Rande Berlins, wo sich zur Zeit der deutschen Teilung ­unzählige Dramen abgespielt ­haben? In der Tat hätten wir ­diese Velotour vor 30 Jahren kaum überlebt. Denn fast auf der ganzen Länge führt die Route über die sogenannten Kolonnenwege, auf denen damals die schwerbewaffneten DDR-Soldaten ­patrouillierten.

Der Reiz dieser Reise

Für einmal sind es nicht die Einzigartigkeit der Landschaft oder die Schönheit der Dörfer und Städte, die den Reiz dieser Reise ausmachen, sondern die Welt­geschichte, die hier hautnah erlebbar wird. Kommt dazu, dass unterwegs nicht hässliche Vorstädte und zerstörte Landschaften dominieren, sondern Eichen- und Kiefernwälder, Felder und Auen und dann natürlich Berlin mit seinen Flüssen und Kanälen.

Karte vergrössern

Unsere Fahrt beginnt in der Hauptstadt von Brandenburg, in Potsdam, der Stadt der deutschen Kaiser, Schlösser und ­Garnisonen. Durch den Park ­Babelsberg gelangen wir auf den Mauerweg, und schon bald erreichen wir den ersten Schauplatz der Weltgeschichte, die Glienicker Brücke. Diesseits das einstige West-Berlin, drüben Brandenburg in der Ex-DDR.