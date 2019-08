Zusammengreifen!

Die schwingaffine Schweiz blickt dieses Wochenende nach Zug – das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) Ausgabe 2019 steht auf dem Programm. Die Dimensionen des Anlasses sind gewaltig: Es werden 300'000 Besucher erwartet. Für den Wettkampf wurde die grösste temporäre Arena der Welt errichtet. Siehat einen Durchmesser von 270 Metern, die Tribünen bieten 56'500 Personen Platz. Verbaut wurden 3000 Tonnen Material, und es werden 6000 Helfer benötigt. Das Budget beträgt über 36 Millionen Franken. Clever also, dass sich Schwingclub und Stadt Thun gerade jetzt in Position für die Austragung des Esaf 2028 in der Kyburgstadt bringen. Bereits zweimal ist Thun mit Kandidaturen gescheitert, nun soll die Host City nach Burgdorf (2013), Bern (1998) und Langenthal (1983) eben Thun heissen. Wie im Jahr 1956.