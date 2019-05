Zum Jubiläum das Passionspanorama begreifen

Die Via Dolorosa (Schmerzhafter Weg) ist wohl die bekannteste Strasse in Jerusalem. Sie beginnt am Löwentor und führt durch verwinkelte Gassen der Jerusalemer Altstadt bis zur Grabeskirche. Dieser Pilgerweg lässt den Besucher auf den Spuren Jesu wandeln und entführt in jene Zeit, als Jesus verraten, verurteilt und gekreuzigt wurde.