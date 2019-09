Zum Jubiläum aufs Glatteis

Danach wurden im ganzen Kanton BGB-Sektionen gegründet – so auch in der Region Schwarzenegg. Wie aus Aufzeichnungen des verstorbenen Grossrats Christian Berger, Schwarzenegg, hervorgeht, wurde die BGB Schwarzenegg am 4. August 1919 gegründet.

Nicht nur Landwirte

Interessant war die erste Zusammensetzung des Vorstands, der nicht nur aus Bauern bestand: Vier Landwirte, sechs Lehrer aus allen Kreisgemeinden, der Pintli-Wirt und der Dorfpfarrer nahmen Einsitz. Die Sektion umfasste damals Vertreter der Gemeinden Unterlangenegg, Oberlangenegg, Eriz und Horrenbach-Buchen. Während die Horrenbacher heute der SVP-Sektion Linkes Zulggebiet angehören, kam es 2007 zur Fusion mit der SVP-Sektion Fahrni. Seither heisst sie SVP Sektion Schwarzenegg-Fahrni.

Sie hat gemäss eigenen Angaben rund 160 Mitglieder. Die meiste Zeit war sie im Bernischen Grossen Rat vertreten. Neben dem seit 2014 amtierenden Samuel Krähenbühl aus Unterlangenegg leben von den früheren Mandatsträgern auf kantonaler Ebene noch Christian Oesch aus dem Eriz (1990–2006) sowie Hans-Rudolf Zaugg aus Fahrni (1996–2003).

Jubiläum am Wochenende

Für die Jubiläumsfeier vom Sonntag, 29. September, hat sich die SVP Schwarzenegg-Fahrni etwas Spezielles einfallen lassen: Sie feiert in der Hot Shot Arena in Oberlangenegg, der Samuel Krähenbühl als Verwaltungsratspräsident vorsteht.

Höhepunkt der Feier ist ein Exhibition-Spiel mit zahlreichen ehemaligen Spitzenspielern der SCL Tigers. Türöffnung ist um 14 Uhr mit einer Autogrammstunde mit Profispielern der SCL Tigers. Um 15 Uhr findet ein Apéro statt, und um 16 Uhr wird das Exhibition-Spiel angepfiffen.