Zuerst ein Gutachten, dann das Urteil

Der 28-jährige Schweizer aus der Region Thun hat einiges auf dem Kerbholz. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, enthält nicht weniger als acht Straftatbestände. Ein Delikt betrifft vorsätzliche einfache Körperverletzung, eventuell versuchte schwere Körperverletzung. Geschehen ist es an der Goa-Party «Drachenstampf» im Herbst 2017. Dort ist es zu einer Streiterei gekommen, in deren Verlauf der Beschuldigte drei Personen verletzte. Diese haben Strafanzeige erstattet. An der Hauptverhandlung am Regionalgericht Oberland in Thun wurden sie als Zeugen befragt. Alle drei zogen die Strafanzeigen zurück, womit das Verfahren in diesem Punkt eingestellt wurde.