Zeit für einen Sommertanz

Am besten bekannt in der Region ist Roman A. Wiedemar mit seinen Gitarrenkollegen Beat Ritschard und Andi Maurer als Tres pesetas. Sie covern die ganz Grossen wie die Gipsy Kings, Carlos Santana oder den Buena Vista Social Club. Wiedemars Projekt «Future Unit Collective» ist zu einem Künstlerpool geworden. Ein Teil davon begleitete ihn für das Konzert «Nacht der Gitarre» und ist auch auf seiner neuen CD «Infinity» zu hören, die am Konzertabend vorgestellt wurde.