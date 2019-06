Wo sich Jung und Alt treffen können

Was letzten Herbst in die heisse Planungsphase ging, ist nun fast vollendet: Das Hausärztezentrum am Auweg in Heimberg. Ende Juni wird es eingeweiht. Planung und Bau hatte Martin Pulver, Verwaltungsratspräsident und ehemaliger Institutionsleiter der Alterszentrum Heimberg AG, gemeinsam mit seiner Tochter Kathrin Pulver, die das Zentrum heute führt, initiiert.