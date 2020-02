Wirtschaftsförderung: Kräfte werden gebündelt

Seither seien entlang des regionalen Konzepts die Strukturen aufgebaut und erste Veranstaltungen neu lanciert worden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Und: Seit September ergänzt Monika Keller als Projektleiterin Wirtschaftsförderung das Team. Damit wurde das Projekt für ein regionales Wirtschaftsinformationssystem vorangetrieben.

Standort positionieren

Nebst den traditionellen Aufgaben der Wirtschaftsförderung beabsichtige der Wirtschaftsraum Thun, die Kräfte der dominanten Branchen zu bündeln und den Wirtschaftsstandort so gegen aussen zu positionieren. Im letzten Jahr lag der Fokus vorerst auf dem Thema Digitalisierung.

Thun war ausserdem eine der Host-Citys des Schweizerischen Digitaltages. Im Rahmen dieser Veranstaltung traten unter anderen die Spiezer Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner (SVP) und der Steffisburger Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) an einer Podiumsdiskussion auf.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Geschäftsjahr sollen für die beiden wichtigen Branchen Maschinenbau und Gesundheitswirtschaft ähnliche Netzwerkangebote entwickelt werden. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, schreibt die Stadt.

Für das Jahr 2020 hat der Wirtschaftsraum Thun mit dem Institut für Jungunternehmen (IFJ) eine Kooperation vereinbart. In deren Rahmen werden die Veranstaltungen «WRT Know-how» und «WRT Startimpuls» angeboten. Im Fokus stehen Gründer und Jungunternehmer.

Ebenfalls wurde die Veranstaltungsreihe «WRT digital» aufgebaut, bei welcher Fachexperten Vertretern von KMU und weiteren Interessenten Wissen rund um das Thema Digitalisierung vermitteln.

Erneut ist auch die Teilnahme am Schweizerischen Digitaltag vorgesehen; dieser findet neu im November statt. Ebenso unterstützt der WRT die erste TEDx-Veranstaltung in der Region Thun, welche aufgrund einer privaten Initiative lanciert wurde.

Aktuell in der Detailplanung befinde sich das Beratungsangebot, welches sich am Lebenszyklus von Unternehmungen orientiert. In Kooperation mit externen Fachexperten soll ein Beraternetzwerk angeboten werden, welches über die Geschäftsstelle des Wirtschaftsraumes Thun initialisiert, koordiniert und im Sinne einer Starthilfe auch finanziert wird.