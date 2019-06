Wird auch in Thun der Klimanotstand ausgerufen?

Basel und Olten haben es bereits getan. Der Kanton Waadt ebenso. Und vor einem Monat hat die Stadt Bern den Klimanotstand ausgerufen. Spätestens seit die hiesige Regionalgruppe der Bewegung Klimastreik Schweiz im März die erste Kundgebung in der Innenstadt durchgeführt hat, ist das Thema auch in Thun angekommen. Ende April reichte die Gruppe um die Jugendlichen Linus Dolder und Lea Schütz dann die erste Thuner Jugendmotion der Geschichte ein. Sie wurde später im Stadtrat als dringlich erklärt und wird nun am Donnerstagabend in der Parlamentssitzung behandelt.

Die Motionäre fordern, dass der Gemeinderat auch für die Stadt Thun öffentlich den Klimanotstand ausruft und dass die CO2-Emissionen auf dem Stadtgebiet bis 2030 auf null reduziert werden. Der Klimawandel sei immer mehr zu spüren. «Hitzesommer und Bergstürze sind nur zwei Beispiele», heisst es im Vorstoss. Von den Folgen seien die Landwirtschaft und der Wintertourismus ebenso direkt betroffen, deshalb sei die aktuelle Entwicklung «auch ein Wirtschafts- und Sicherheitsproblem».

«Nicht motionsfähig»

In ihrer Antwort auf die Motion äussert die Regierung «grosses Verständnis für den Einsatz der Jugend gegen die weltweite, durch den Menschen verursachte Beeinträchtigung des Klimas». Auch auf kommunaler Ebene müsse der Ausstoss von Treibhausgasen vermindert werden. Der Thuner Gemeinderat habe in den Zielen für die neue Legislatur konkrete Klimaschutzmassnahmen beschlossen.

Dennoch empfiehlt die Exekutive, den Vorstoss abzulehnen. Die geforderten Anliegen seien «nicht motionsfähig», denn sie nähmen Kompetenzen des Gemeinderats für sich in Anspruch. Die Regierung findet, «dass es sich bei der Forderung der Jugendlichen eher um ein politisches Statement als um eine echte öffentliche Ausrufung des Notstands handelt».

Eine unmittelbare Bedrohung durch die Klimaerwärmung bestehe nicht. Auch die Reduktion der CO2-Emissionen auf null innerhalb von elf Jahren wird – gestützt auf Rückmeldungen von Experten aus der Verwaltung – als «nicht umsetzbar» bezeichnet. Der Gemeinderat empfiehlt dem Parlament daher, beide Forderungen in ein weniger verbindliches Postulat umzuwandeln.

Auf Anfrage lässt Erstunterzeichner Linus Dolder durchblicken, dass die Thuner Klimaschutzbewegung bei der Forderung betreffend CO2-Emissionen auf den Vorschlag des Gemeinderats eingehen werde. Es hätten bereits auch entsprechende Gespräche mit den Stadtratsfraktionen stattgefunden. «Bei der Ausrufung des Klimanotstands halten wir jedoch an der Motion fest. Es geht hier um die Anerkennung wissenschaftlicher Fakten», sagt Dolder. Er und seine Mitstreiter nehmen am Donnerstagabend an der Stadtratssitzung teil. (Thuner Tagblatt)