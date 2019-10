Die Burgergemeinde Heimberg kann in diesem Jahr ihr 400-jähriges Bestehen feiern. Zum Jubiläum organisierte die Körperschaft am vergangenen Samstag den gemeinsamen Waldtag mit Thun und Steffisburg in einem ihrer Wälder, dem Buechwald – und konnte dort gleich noch mit einer Überraschung aufwarten. Präsentiert wurde etwas, das über 800 Jahre im Dunkeln lag: der Ort, wo einst im 12. Jahrhundert die Holzburg der Herren von Heimberg auf einem Felssporn im Buechwald stand. Der Platz wird heute Heimbergfluh genannt und liegt ganz in der Nähe des Laueligrabens. «Wir Heimberger haben eine Burg», verkündete Markus Hänni, Präsident der Burgergemeinde Heimberg, bei der Präsentation vor Ort stolz.